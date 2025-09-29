Ziua internațională de conștientizare a risipei alimentare (ONU) este marcată la 29 septembrie și reprezintă oportunitatea de a chema la acțiune atât publicul (autoritățile naționale sau locale), cât și sectorul privat (întreprinderi și persoane), să prioritizeze acțiunile și să avanseze cu inovarea pentru a reduce pierderile și risipa de alimente în vederea restabilirii și reconstruirii unor sisteme alimentare mai bune și rezistente, potrivit https://www.un.org/.

Tema din acest an a Zilei internaționale de conștientizare a risipei alimentare este "Stop food loss and waste. For the people. For the Planet" ("Opriți pierderile și risipa de alimente. Pentru oameni. Pentru Planetă, n.r.).

Reducerea pierderilor și a risipei de alimente este esențială într-o lume în care numărul persoanelor afectate de foame a crescut, iar tone de alimente comestibile se pierd și/sau se irosesc în fiecare zi, arată https://www.un.org/.

La nivel global, aproximativ 13% din alimentele produse se pierd între recoltare și vânzarea cu amănuntul, în timp ce se estimează că 19% din producția globală totală de alimente este risipită în gospodării, în serviciile alimentare și în comerțul cu amănuntul, toate împreună, arată www.fao.org.

Pierderile și risipa de alimente subminează sustenabilitatea sistemelor noastre alimentare. Atunci când alimentele sunt pierdute sau irosite, toate resursele care au fost folosite pentru a produce aceste alimente - inclusiv apă, pământ, energie, muncă și capital - se irosesc.

În plus, eliminarea pierderilor de alimente și a deșeurilor în gropile de gunoi, duce la emisii de gaze cu efect de seră, contribuind la schimbările climatice. Pierderile și risipa de alimente pot avea, de asemenea, un impact negativ asupra siguranței alimentare și disponibilității alimentelor și pot contribui la creșterea costului alimentelor, mai menționează www.fao.org.

Sistemele noastre alimentare nu pot fi rezistente dacă nu sunt durabile, de unde rezultă că trebuie să ne concentrăm pe adoptarea unor abordări integrate menite să reducă pierderile și risipa de alimente. Sunt necesare acțiuni la nivel global și local pentru a maximiza utilizarea alimentelor pe care le producem.

Introducerea de tehnologii, soluții inovatoare (inclusiv platforme de comerț electronic pentru marketing, sisteme mobile retractabile de procesare a alimentelor), noi moduri de lucru și bune practici pentru a gestiona calitatea alimentelor și pentru a reduce pierderile și risipa de alimente sunt esențiale pentru implementarea schimbărilor atât de necesare.