224 de localități au incidența mai mare sau egală cu 3 la mia de locuitori - Lista oficială DOCUMENT

Peste 200 de localități cu incidență peste 3/1000
Peste 200 de localități cu incidență peste 3/1000

224 de localități au incidența cumulată la 14 zile mai mare sau egală cu trei la mia de locuitori.

SURSĂ: Realitatea.net

AUTOR: REALITATEA.NET

CNSU a transmis lista localităților din România, unde incidența cazurilor de COVID-19, diin ultimele 14 zile depășește 3 la o mie de locuitori.

Vă reamintim că după ce o localitate atinge incidența de 3 la mia de locuitori este necesară convocarea Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență pentru adoptarea de măsuri de prevenție și limitare a răspândirii virusului SARS-COV-2, în conformitate cu prevederile Hotărârilor CNSU și a celor de guvern în vigoare.

LISTA LOCALITĂȚILOR CU INCIDENȚA MAI MARE SAU EGALĂ CU 3 LA MIA DE LOCUITORI

 

JUDEȚ LOCALITATE INCIDENȚĂ

SIBIUŞEICA MICĂ10.03
CARAŞ-SEVERINPOJEJENA9.83
CLUJCĂTINA9.67
CLUJPLOSCOŞ9.66
SATU MARETÂRŞOLŢ9.40
MARAMUREŞBÂRSANA8.24
SATU MAREGHERŢA MICĂ7.92
SATU MAREVAMA7.25
NEAMŢTUPILAŢI7.08
SUCEAVAHORODNIC DE JOS6.85
MARAMUREŞASUAJU DE SUS6.56
BISTRIŢA-NĂSĂUDNEGRILEŞTI6.56
TIMIŞDUMBRAVA6.55
SATU MAREORAŞ NEGREŞTI-OAŞ6.38
BOTOŞANITUDORA6.26
TELEORMANZÂMBREASCA6.26
SATU MARETARNA MARE6.08
TIMIŞBARA6.04
SĂLAJMESEŞENII DE JOS6.03
CARAŞ-SEVERINTICVANIU MARE6.01
TIMIŞBUCOVĂŢ5.95
ILFOVAFUMAŢI5.94
BOTOŞANIROMA5.87
SATU MAREVIILE SATU MARE5.86
SATU MAREBIXAD5.84
TIMIŞMORAVIŢA5.79
BISTRIŢA-NĂSĂUDBUDACU DE JOS5.64
CLUJGEACA5.57
TELEORMANISLAZ5.56
CARAŞ-SEVERINGÂRNIC5.47
SATU MARECĂLINEŞTI-OAŞ5.44
DOLJGHERCEŞTI5.41
TELEORMANBLEJEŞTI5.40
ARADFRUMUŞENI5.37
MARAMUREŞGIULEŞTI5.36
VÂLCEAORAŞ HOREZU5.36
TIMIŞCENEI5.29
OLTDEVESELU5.29
TIMIŞDENTA5.28
SUCEAVAPOIENI-SOLCA5.26
TIMIŞGIULVĂZ5.21
CARAŞ-SEVERINFÂRLIUG5.14
SATU MAREAPA5.12
MARAMUREŞCĂLINEŞTI5.10
DOLJORAŞ BECHET5.09
CARAŞ-SEVERINCIUDANOVIŢA5.06
CLUJSĂNDULEŞTI5.02
SATU MAREBĂTARCI5.00
MARAMUREŞORAŞ VIŞEU DE SUS4.97
SATU MARETURŢ4.97
SATU MAREDOBA4.94
BIHORBRUSTURI4.93
SĂLAJMIRŞID4.88
BIHORGEPIU4.84
BISTRIŢA-NĂSĂUDŞIEU-MĂGHERUŞ4.83
TIMIŞŞAG4.82
SATU MARESUPUR4.82
DOLJFĂRCAŞ4.77
BACĂUPARAVA4.76
OLTFĂRCAŞELE4.69
BISTRIŢA-NĂSĂUDNUŞENI4.66
ARADCĂRAND4.65
OLTOBÂRŞIA4.64
BISTRIŢA-NĂSĂUDLUNCA ILVEI4.56
SUCEAVAORAŞ SOLCA4.56
CLUJGÂRBĂU4.54
TELEORMANUDA-CLOCOCIOV4.53
BISTRIŢA-NĂSĂUDMATEI4.49
OLTMILCOV4.47
SATU MARECERTEZE4.46
SUCEAVAFRĂTĂUŢII VECHI4.46
TIMIŞBECICHERECU MIC4.45
ILFOVMOGOŞOAIA4.45
PRAHOVABREBU4.44
BISTRIŢA-NĂSĂUDCHIUZA4.44
VÂLCEAORAŞ BĂILE GOVORA4.44
MARAMUREŞBOGDAN VODĂ4.41
SATU MAREMUNICIPIUL SATU MARE4.40
SĂLAJŞIMIŞNA4.40
VASLUIMĂLUŞTENI4.37
OLTCEZIENI4.36
OLTIANCA4.36
MARAMUREŞOCNA ŞUGATAG4.31
DÂMBOVIŢABUTIMANU4.30
SUCEAVATODIREŞTI4.30
BOTOŞANICORNI4.27
SATU MARERACŞA4.26
CARAŞ-SEVERINCICLOVA ROMÂNĂ4.25
CĂLĂRAŞICURCANI4.24
ALBASÂNCEL4.23
TIMIŞMOŞNIŢA NOUĂ4.22
ILFOVCORBEANCA4.18
OLTTRAIAN4.18
DOLJCÂRCEA4.17
SĂLAJBOBOTA4.16
SĂLAJBOCŞA4.16
DOLJCATANE4.16
CLUJTURENI4.15
OLTCORBU4.13
CLUJSĂVĂDISLA4.13
TELEORMANVEDEA4.12
ILFOVORAŞ BRAGADIRU4.10
TIMIŞMAŞLOC4.07
BISTRIŢA-NĂSĂUDMUNICIPIUL BISTRIŢA4.07
ILFOVBRĂNEŞTI4.04
BOTOŞANICURTEŞTI4.04
IALOMIŢAGHEORGHE DOJA4.01
ILFOVDOBROEŞTI3.98
IALOMIŢAMANASIA3.98
DOLJŞIMNICU DE SUS3.98
IALOMIŢACIOCÂRLIA3.94
ARADZĂDĂRENI3.93
BRAŞOVHĂLCHIU3.92
TIMIŞDUMBRĂVIŢA3.90
NEAMŢFĂUREI3.88
PRAHOVAORAŞ AZUGA3.88
TIMIŞGIROC3.87
CARAŞ-SEVERINBERZOVIA3.83
CLUJBORŞA3.83
DOLJCALOPĂR3.82
TIMIŞSACOŞU TURCESC3.82
TIMIŞGHIRODA3.77
CLUJCĂŞEIU3.76
ILFOVORAŞ OTOPENI3.76
BACĂUSTRUGARI3.73
HARGHITAMĂRTINIŞ3.72
SUCEAVABOTOŞANA3.71
ILFOVORAŞ VOLUNTARI3.71
BISTRIŢA-NĂSĂUDTÂRLIŞUA3.71
CARAŞ-SEVERINGLIMBOCA3.69
MARAMUREŞMOISEI3.69
BISTRIŢA-NĂSĂUDTEACA3.69
TIMIŞPARŢA3.68
SATU MAREPĂULEŞTI3.65
VRANCEABILIEŞTI3.64
TELEORMANCIUPERCENI3.63
SUCEAVAMUNICIPIUL RĂDĂUŢI3.63
TIMIŞORAŞ BUZIAŞ3.63
GORJCRASNA3.61
VASLUICREŢEŞTI3.61
ILFOVGLINA3.61
ARADMONEASA3.61
BISTRIŢA-NĂSĂUDGALAŢII BISTRIŢEI3.60
ILFOVCHIAJNA3.59
GALAŢIMOVILENI3.59
MARAMUREŞVIŞEU DE JOS3.59
PRAHOVACORNU3.58
CĂLĂRAŞIMITRENI3.58
IALOMIŢASĂRĂŢENI3.57
CLUJBACIU3.56
BOTOŞANIHAVÂRNA3.55
GIURGIUSINGURENI3.55
TIMIŞMUNICIPIUL TIMIŞOARA3.54
MARAMUREŞŞIŞEŞTI3.54
PRAHOVAVÂLCĂNEŞTI3.54
IAŞIORAŞ HÂRLĂU3.52
ILFOVCIOROGÂRLA3.51
CLUJJICHIŞU DE JOS3.49
ILFOVORAŞ POPEŞTI-LEORDENI3.49
SUCEAVASUCEVIŢA3.49
CARAŞ-SEVERINGRĂDINARI3.48
IALOMIŢARĂDULEŞTI3.48
BISTRIŢA-NĂSĂUDŞIEU3.45
CONSTANŢAINDEPENDENŢA3.44
TELEORMANMUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE3.43
TIMIŞPĂDURENI3.40
PRAHOVAORAŞ SLĂNIC3.37
GALAŢICOROD3.36
ARADCHISINDIA3.35
SUCEAVACIOCĂNEŞTI3.34
VASLUIFEREŞTI3.33
ILFOVBERCENI3.32
CLUJMĂRIŞEL3.32
ILFOVDĂRĂŞTI-ILFOV3.31
MEHEDINŢIOBÂRŞIA DE CÂMP3.31
BBISTRIŢA-NĂSĂUDRODNA3.31
MARAMUREŞORAŞ SEINI3.30
VASLUITANACU3.30
TELEORMANGĂLĂTENI3.29
DOLJTEASC3.29
TIMIŞDUDEŞTII NOI3.27
SUCEAVAŞCHEIA3.27
ARGEŞCĂTEASCA3.26
NEAMŢDOLJEŞTI3.26
MARAMUREŞBAIA MARE3.26
OLTSPINENI3.25
TELEORMANMÂRZĂNEŞTI3.24
TELEORMANTĂTĂRĂŞTII DE JOS3.24
CONSTANŢACUZA VODĂ3.20
SUCEAVAHORODNIC DE SUS3.19
VÂLCEAPIETRARI3.19
PRAHOVAPROVIŢA DE JOS3.18
MUREŞTĂURENI3.18
CONSTANŢACOSTINEŞTI3.17
MEHEDINŢIBREZNIŢA-MOTRU3.16
GALAŢISUCEVENI3.16
IAŞIVLĂDENI3.15
IALOMIŢAORAŞ CĂZĂNEŞTI3.14
BISTRIŢA-NĂSĂUDPARVA3.13
ILFOVGRUIU3.12
TIMIŞORAŞ JIMBOLIA3.12
NEAMŢVALEA URSULUI3.12
TELEORMANMĂLDĂENI3.11
TELEORMANNANOV3.11
SUCEAVAFRĂTĂUŢII NOI3.09
CLUJBELIŞ3.08
NEAMŢGÂRCINA3.08
IALOMIŢAVALEA MĂCRIŞULUI3.08
CLUJAPAHIDA3.06
GALAŢICOSMEŞTI3.06
BISTRIŢA-NĂSĂUDŞIEU-ODORHEI3.06
TELEORMANTTURNU MĂGURELE3.05
CONSTANŢAADAMCLISI3.04
DÂMBOVIŢATĂRTĂŞEŞTI3.04
ILFOVCOPĂCENI3.03
BISTRIŢA-NĂSĂUDMONOR3.03
GIURGIUOGREZENI3.03
IAŞIRĂCHITENI3.03
BISTRIŢA-NĂSĂUDRUNCU SALVEI3.03
OLTCILIENI3.02
IAŞISCOBINŢI3.02
GALAŢISMÂRDAN3.01
ALBASOHODOL3.00
TTELEORMANSTEJARU3.00
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