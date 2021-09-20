224 de localități au incidența mai mare sau egală cu 3 la mia de locuitori - Lista oficială DOCUMENT
224 de localități au incidența cumulată la 14 zile mai mare sau egală cu trei la mia de locuitori.
CNSU a transmis lista localităților din România, unde incidența cazurilor de COVID-19, diin ultimele 14 zile depășește 3 la o mie de locuitori.
Vă reamintim că după ce o localitate atinge incidența de 3 la mia de locuitori este necesară convocarea Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență pentru adoptarea de măsuri de prevenție și limitare a răspândirii virusului SARS-COV-2, în conformitate cu prevederile Hotărârilor CNSU și a celor de guvern în vigoare.
LISTA LOCALITĂȚILOR CU INCIDENȚA MAI MARE SAU EGALĂ CU 3 LA MIA DE LOCUITORI
JUDEȚ LOCALITATE INCIDENȚĂ
|SIBIU
|ŞEICA MICĂ
|10.03
|CARAŞ-SEVERIN
|POJEJENA
|9.83
|CLUJ
|CĂTINA
|9.67
|CLUJ
|PLOSCOŞ
|9.66
|SATU MARE
|TÂRŞOLŢ
|9.40
|MARAMUREŞ
|BÂRSANA
|8.24
|SATU MARE
|GHERŢA MICĂ
|7.92
|SATU MARE
|VAMA
|7.25
|NEAMŢ
|TUPILAŢI
|7.08
|SUCEAVA
|HORODNIC DE JOS
|6.85
|MARAMUREŞ
|ASUAJU DE SUS
|6.56
|BISTRIŢA-NĂSĂUD
|NEGRILEŞTI
|6.56
|TIMIŞ
|DUMBRAVA
|6.55
|SATU MARE
|ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ
|6.38
|BOTOŞANI
|TUDORA
|6.26
|TELEORMAN
|ZÂMBREASCA
|6.26
|SATU MARE
|TARNA MARE
|6.08
|TIMIŞ
|BARA
|6.04
|SĂLAJ
|MESEŞENII DE JOS
|6.03
|CARAŞ-SEVERIN
|TICVANIU MARE
|6.01
|TIMIŞ
|BUCOVĂŢ
|5.95
|ILFOV
|AFUMAŢI
|5.94
|BOTOŞANI
|ROMA
|5.87
|SATU MARE
|VIILE SATU MARE
|5.86
|SATU MARE
|BIXAD
|5.84
|TIMIŞ
|MORAVIŢA
|5.79
|BISTRIŢA-NĂSĂUD
|BUDACU DE JOS
|5.64
|CLUJ
|GEACA
|5.57
|TELEORMAN
|ISLAZ
|5.56
|CARAŞ-SEVERIN
|GÂRNIC
|5.47
|SATU MARE
|CĂLINEŞTI-OAŞ
|5.44
|DOLJ
|GHERCEŞTI
|5.41
|TELEORMAN
|BLEJEŞTI
|5.40
|ARAD
|FRUMUŞENI
|5.37
|MARAMUREŞ
|GIULEŞTI
|5.36
|VÂLCEA
|ORAŞ HOREZU
|5.36
|TIMIŞ
|CENEI
|5.29
|OLT
|DEVESELU
|5.29
|TIMIŞ
|DENTA
|5.28
|SUCEAVA
|POIENI-SOLCA
|5.26
|TIMIŞ
|GIULVĂZ
|5.21
|CARAŞ-SEVERIN
|FÂRLIUG
|5.14
|SATU MARE
|APA
|5.12
|MARAMUREŞ
|CĂLINEŞTI
|5.10
|DOLJ
|ORAŞ BECHET
|5.09
|CARAŞ-SEVERIN
|CIUDANOVIŢA
|5.06
|CLUJ
|SĂNDULEŞTI
|5.02
|SATU MARE
|BĂTARCI
|5.00
|MARAMUREŞ
|ORAŞ VIŞEU DE SUS
|4.97
|SATU MARE
|TURŢ
|4.97
|SATU MARE
|DOBA
|4.94
|BIHOR
|BRUSTURI
|4.93
|SĂLAJ
|MIRŞID
|4.88
|BIHOR
|GEPIU
|4.84
|BISTRIŢA-NĂSĂUD
|ŞIEU-MĂGHERUŞ
|4.83
|TIMIŞ
|ŞAG
|4.82
|SATU MARE
|SUPUR
|4.82
|DOLJ
|FĂRCAŞ
|4.77
|BACĂU
|PARAVA
|4.76
|OLT
|FĂRCAŞELE
|4.69
|BISTRIŢA-NĂSĂUD
|NUŞENI
|4.66
|ARAD
|CĂRAND
|4.65
|OLT
|OBÂRŞIA
|4.64
|BISTRIŢA-NĂSĂUD
|LUNCA ILVEI
|4.56
|SUCEAVA
|ORAŞ SOLCA
|4.56
|CLUJ
|GÂRBĂU
|4.54
|TELEORMAN
|UDA-CLOCOCIOV
|4.53
|BISTRIŢA-NĂSĂUD
|MATEI
|4.49
|OLT
|MILCOV
|4.47
|SATU MARE
|CERTEZE
|4.46
|SUCEAVA
|FRĂTĂUŢII VECHI
|4.46
|TIMIŞ
|BECICHERECU MIC
|4.45
|ILFOV
|MOGOŞOAIA
|4.45
|PRAHOVA
|BREBU
|4.44
|BISTRIŢA-NĂSĂUD
|CHIUZA
|4.44
|VÂLCEA
|ORAŞ BĂILE GOVORA
|4.44
|MARAMUREŞ
|BOGDAN VODĂ
|4.41
|SATU MARE
|MUNICIPIUL SATU MARE
|4.40
|SĂLAJ
|ŞIMIŞNA
|4.40
|VASLUI
|MĂLUŞTENI
|4.37
|OLT
|CEZIENI
|4.36
|OLT
|IANCA
|4.36
|MARAMUREŞ
|OCNA ŞUGATAG
|4.31
|DÂMBOVIŢA
|BUTIMANU
|4.30
|SUCEAVA
|TODIREŞTI
|4.30
|BOTOŞANI
|CORNI
|4.27
|SATU MARE
|RACŞA
|4.26
|CARAŞ-SEVERIN
|CICLOVA ROMÂNĂ
|4.25
|CĂLĂRAŞI
|CURCANI
|4.24
|ALBA
|SÂNCEL
|4.23
|TIMIŞ
|MOŞNIŢA NOUĂ
|4.22
|ILFOV
|CORBEANCA
|4.18
|OLT
|TRAIAN
|4.18
|DOLJ
|CÂRCEA
|4.17
|SĂLAJ
|BOBOTA
|4.16
|SĂLAJ
|BOCŞA
|4.16
|DOLJ
|CATANE
|4.16
|CLUJ
|TURENI
|4.15
|OLT
|CORBU
|4.13
|CLUJ
|SĂVĂDISLA
|4.13
|TELEORMAN
|VEDEA
|4.12
|ILFOV
|ORAŞ BRAGADIRU
|4.10
|TIMIŞ
|MAŞLOC
|4.07
|BISTRIŢA-NĂSĂUD
|MUNICIPIUL BISTRIŢA
|4.07
|ILFOV
|BRĂNEŞTI
|4.04
|BOTOŞANI
|CURTEŞTI
|4.04
|IALOMIŢA
|GHEORGHE DOJA
|4.01
|ILFOV
|DOBROEŞTI
|3.98
|IALOMIŢA
|MANASIA
|3.98
|DOLJ
|ŞIMNICU DE SUS
|3.98
|IALOMIŢA
|CIOCÂRLIA
|3.94
|ARAD
|ZĂDĂRENI
|3.93
|BRAŞOV
|HĂLCHIU
|3.92
|TIMIŞ
|DUMBRĂVIŢA
|3.90
|NEAMŢ
|FĂUREI
|3.88
|PRAHOVA
|ORAŞ AZUGA
|3.88
|TIMIŞ
|GIROC
|3.87
|CARAŞ-SEVERIN
|BERZOVIA
|3.83
|CLUJ
|BORŞA
|3.83
|DOLJ
|CALOPĂR
|3.82
|TIMIŞ
|SACOŞU TURCESC
|3.82
|TIMIŞ
|GHIRODA
|3.77
|CLUJ
|CĂŞEIU
|3.76
|ILFOV
|ORAŞ OTOPENI
|3.76
|BACĂU
|STRUGARI
|3.73
|HARGHITA
|MĂRTINIŞ
|3.72
|SUCEAVA
|BOTOŞANA
|3.71
|ILFOV
|ORAŞ VOLUNTARI
|3.71
|BISTRIŢA-NĂSĂUD
|TÂRLIŞUA
|3.71
|CARAŞ-SEVERIN
|GLIMBOCA
|3.69
|MARAMUREŞ
|MOISEI
|3.69
|BISTRIŢA-NĂSĂUD
|TEACA
|3.69
|TIMIŞ
|PARŢA
|3.68
|SATU MARE
|PĂULEŞTI
|3.65
|VRANCEA
|BILIEŞTI
|3.64
|TELEORMAN
|CIUPERCENI
|3.63
|SUCEAVA
|MUNICIPIUL RĂDĂUŢI
|3.63
|TIMIŞ
|ORAŞ BUZIAŞ
|3.63
|GORJ
|CRASNA
|3.61
|VASLUI
|CREŢEŞTI
|3.61
|ILFOV
|GLINA
|3.61
|ARAD
|MONEASA
|3.61
|BISTRIŢA-NĂSĂUD
|GALAŢII BISTRIŢEI
|3.60
|ILFOV
|CHIAJNA
|3.59
|GALAŢI
|MOVILENI
|3.59
|MARAMUREŞ
|VIŞEU DE JOS
|3.59
|PRAHOVA
|CORNU
|3.58
|CĂLĂRAŞI
|MITRENI
|3.58
|IALOMIŢA
|SĂRĂŢENI
|3.57
|CLUJ
|BACIU
|3.56
|BOTOŞANI
|HAVÂRNA
|3.55
|GIURGIU
|SINGURENI
|3.55
|TIMIŞ
|MUNICIPIUL TIMIŞOARA
|3.54
|MARAMUREŞ
|ŞIŞEŞTI
|3.54
|PRAHOVA
|VÂLCĂNEŞTI
|3.54
|IAŞI
|ORAŞ HÂRLĂU
|3.52
|ILFOV
|CIOROGÂRLA
|3.51
|CLUJ
|JICHIŞU DE JOS
|3.49
|ILFOV
|ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI
|3.49
|SUCEAVA
|SUCEVIŢA
|3.49
|CARAŞ-SEVERIN
|GRĂDINARI
|3.48
|IALOMIŢA
|RĂDULEŞTI
|3.48
|BISTRIŢA-NĂSĂUD
|ŞIEU
|3.45
|CONSTANŢA
|INDEPENDENŢA
|3.44
|TELEORMAN
|MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE
|3.43
|TIMIŞ
|PĂDURENI
|3.40
|PRAHOVA
|ORAŞ SLĂNIC
|3.37
|GALAŢI
|COROD
|3.36
|ARAD
|CHISINDIA
|3.35
|SUCEAVA
|CIOCĂNEŞTI
|3.34
|VASLUI
|FEREŞTI
|3.33
|ILFOV
|BERCENI
|3.32
|CLUJ
|MĂRIŞEL
|3.32
|ILFOV
|DĂRĂŞTI-ILFOV
|3.31
|MEHEDINŢI
|OBÂRŞIA DE CÂMP
|3.31
|BBISTRIŢA-NĂSĂUD
|RODNA
|3.31
|MARAMUREŞ
|ORAŞ SEINI
|3.30
|VASLUI
|TANACU
|3.30
|TELEORMAN
|GĂLĂTENI
|3.29
|DOLJ
|TEASC
|3.29
|TIMIŞ
|DUDEŞTII NOI
|3.27
|SUCEAVA
|ŞCHEIA
|3.27
|ARGEŞ
|CĂTEASCA
|3.26
|NEAMŢ
|DOLJEŞTI
|3.26
|MARAMUREŞ
|BAIA MARE
|3.26
|OLT
|SPINENI
|3.25
|TELEORMAN
|MÂRZĂNEŞTI
|3.24
|TELEORMAN
|TĂTĂRĂŞTII DE JOS
|3.24
|CONSTANŢA
|CUZA VODĂ
|3.20
|SUCEAVA
|HORODNIC DE SUS
|3.19
|VÂLCEA
|PIETRARI
|3.19
|PRAHOVA
|PROVIŢA DE JOS
|3.18
|MUREŞ
|TĂURENI
|3.18
|CONSTANŢA
|COSTINEŞTI
|3.17
|MEHEDINŢI
|BREZNIŢA-MOTRU
|3.16
|GALAŢI
|SUCEVENI
|3.16
|IAŞI
|VLĂDENI
|3.15
|IALOMIŢA
|ORAŞ CĂZĂNEŞTI
|3.14
|BISTRIŢA-NĂSĂUD
|PARVA
|3.13
|ILFOV
|GRUIU
|3.12
|TIMIŞ
|ORAŞ JIMBOLIA
|3.12
|NEAMŢ
|VALEA URSULUI
|3.12
|TELEORMAN
|MĂLDĂENI
|3.11
|TELEORMAN
|NANOV
|3.11
|SUCEAVA
|FRĂTĂUŢII NOI
|3.09
|CLUJ
|BELIŞ
|3.08
|NEAMŢ
|GÂRCINA
|3.08
|IALOMIŢA
|VALEA MĂCRIŞULUI
|3.08
|CLUJ
|APAHIDA
|3.06
|GALAŢI
|COSMEŞTI
|3.06
|BISTRIŢA-NĂSĂUD
|ŞIEU-ODORHEI
|3.06
|TELEORMAN
|TTURNU MĂGURELE
|3.05
|CONSTANŢA
|ADAMCLISI
|3.04
|DÂMBOVIŢA
|TĂRTĂŞEŞTI
|3.04
|ILFOV
|COPĂCENI
|3.03
|BISTRIŢA-NĂSĂUD
|MONOR
|3.03
|GIURGIU
|OGREZENI
|3.03
|IAŞI
|RĂCHITENI
|3.03
|BISTRIŢA-NĂSĂUD
|RUNCU SALVEI
|3.03
|OLT
|CILIENI
|3.02
|IAŞI
|SCOBINŢI
|3.02
|GALAŢI
|SMÂRDAN
|3.01
|ALBA
|SOHODOL
|3.00
|TTELEORMAN
|STEJARU
|3.00
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