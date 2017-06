Olguţa Vasilescu, ANUNŢ de ultimă oră: ce salarii CRESC cu peste 100%, ce salarii SCAD

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, vineri, ca, dupa intrarea in vigoare a noii Legi a salarizarii, aproximativ 60% dintre salariile bugetarilor vor avea cresteri si mai mari de 100%, iar aproximativ 3% dintre salarii vor scadea. Declaratiile au fost facute in contextul in care, saptamana viitoare, se da votul final pe lege in Camera Deputatilor, care este decizionala.

"Aproximativ 60% dintre salarii vor avea cresteri si mai mari de 100%, este vorba de salariile care, la ora actuala, sunt foarte mici, in jurul salariului minim pe economie, iar de scazut vor scadea aproximativ 3% dintre salarii, deoarece erau atat de mari, incat ceilalti bugetari nu puteau sa le prinda din urma, nici macar in anul 2022, chiar daca aveau o crestere progresiva a salariului. Este vorba de salarii care sunt in jurul a 12.000 si chiar mai mari pana la 20.000. Daca le vom lasa asa, disfunctionalitatile ar continua si dupa anul 2022", a declarat ministrul Muncii, intr-o emisiune la un post TV.

Lia Olguta Vasilescu a reamintit ca se doreste ca legea sa intre in vigoare de la 1 iulie 2017, relateaza ziare.com.

"Legea salarizarii se va vota, marti, in Comisie, a mai ramas un singur articol important din aceasta lege, articolul 37, care se refera la aplicarea acestei legi, cum se va face etapizat si trebuie sa asteptam ca in aceste zile cate au mai ramas pana marti, Ministerul de Finante sa-si faca toate calculele, pentru a ne spune cu exactitate de la 1 ianuarie ce categorii de bugetari vor intra cu mariri, obligatoriu toti cu 25%, dar posibil sa fie Sanatatea si Educatia cu mai mult. Asta o sa ne spuna Finantele si de asemenea ce categorii de bugetari vor intra chiar de la 1 iulie cu majorari salariale. De asemenea, as vrea sa fac precizarea ca miercuri se va vota in plenul Camerei Deputatilor la votul final. Legea trebuie sa intre in vigoare de la 1 iulie, nu exista niciun articol care sa poata fi declarat neconstitutional de catre Curte si nici nu cred ca sunt motive serioase ca presedintele Klaus Iohannis sa o intoarca inapoi la Parlament. Oricum suntem pregatiti sa o trecem rapid, ca sa putem sa o aplicam rapid", a mai sustinut ministrul Muncii.