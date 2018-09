Liviu Dragnea a câştigat bătălia cu disidenţii. Vot majoritar de SUSŢINERE în CEx / Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Liviu Dragnea rezistă! Social-democraţii au decis, vineri, în cadrul CEx, după aproximativ 8 ore de consultări şi negocieri dure, să-i acorde un vot majoritar de încredere lui Liviu Dragnea. Astfel, liderul PSD şi-a reconfirmat susţinerea atât la şefia partidului, cât şi la Camera Deputaţilor. Doar că au fost trei variante de vot, cu diferențe mari, prezentate de Gabi Firea, Codrin Ștefănescu și Liviu Dragnea. Oricum, toate cele trei variante îl dădeau pe Dragnea câștigător. În conferința de presă, Liviu Dragne a spus că au fost 55 de voturi ”pentru” și 8 ”împotrivă”, o abținere.

Liviu Dragnea a mai câștigat o bătălie, de fapt, cea mai grea de până acum, pentru că de data aceasta, greii din PSD i-au cerut demisia. Astfel, șeful PSD a anunțat, în conferința de presă, conștient că puciul a eșuat, că au fost opt voturi împotriva sa. Potrivit surselor realitatea.net voturile au venit de la: Gabriela Firea, Adrian Țuțuianu, Paul Stănescu, Marian Neacșu, Mihai Tudose, Niculae Bădălău, Marcel Ciolacu, Robert Negoiță. Cel care s-a abținut a fost Gabriel Petrea.

Dar Liviu Dragnea a ținut să o taxeze pe Gabriela Firea de la bun început, spunând că nu este de acord cu declaraţiile contestatarilor că a fost prima discuţie serioasă şi deschisă în PSD. Preşedintele PSD a mai spus că atâta timp cât va fi în funcţia de preşedinte al PSD va face tot ce îi stă în putere să lupte cu statul paralel, "indiferent de ce se întâmplă". Dragnea a mai declarat, vineri, că în şedinţa CEX s-a discutat despre amnistie şi graţiere, precizând că pe el personal nu îl mai interesează ordonanţa pe acest subiect şi că Guvernul sau Parlamentul, dacă vor, să o dea.

"Au vorbit foarte mulţi colegi despre celebra scrisoare a grupului de iniţiativă. S-au emis păreri, puncte de vedere, controverse, au discuta tîntre ei, unii colegi s-au completat, alţii s-au contrat. Nu sunt de acord că este prima şedinţă în care se discută serios în PSD. Am avut o mulţime de şedinte în care s-a discutat ore în şir, foarte deschis şi foarte profund", a declarat Liviu Dragnea.

Totodată, liderul PSD a explicat şi de ce a supus la vot primul punct al scrisorii, care vorbea despre demisia sa.

"Mi-aş dori şi am şi spus colegilor mei, că nu vreau să mai avem astfel de şedinte în care să vorbim despre lucruri, despre faptul că dezbatem în partid, dar de fapt nu dezbatem. Cred că avem un mandat serios în faţa cetăţenilor, pentru a duce la capăt nişte angajamente pe care ni le-am luat cu toţi în ceea ce priveşte statul de drept în România şi respectarea drepturilor omului. S-a spus prea mult, s-a minţit prea mult în ultimele 10 zile, s-a manipulat prea mult şi nu aveam de ce să nu supun la vot esenţa acelei scrisori, pentru că aceea era de fapt miza", a mai spus Dragnea.

Update 22.00: Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat, la finalul şedinţei CEx, că în sală au fost prezenţi 64 de membri PSD cu drept de vot. În ceea ce priveşte voturile, acesta a declarat că au fost 55 de voturi "pentru" susţinerea continuării mandatului său, 8 "împotrivă" şi o abţinere.

Update 2140: Viorica Dăncilă a plecat de la ședință prin spate, în timp ce Liviu Dragnea vorbea.

Update 21.30 : Au fost 60 de voturi ”pentru”, și 8 ”împotrivă”, potrivit unor surse realitatea.net. În schimb, Gabriela Firea a avansat alte cifre: 39 de voturi "pentru" Dragnea, 10 "împotrivă".

Potrivit lui Codrin Ştefănescu, "au fost 55 de voturi ”pentru” și 8 ”împotrivă”". "Aceste cifre sunt cele reale. Se va face public procesul-verbal", a mai spus acesta.

Update 20.56 Liderii PSD refuză să facă declarații după ce ies din ședință, dar urmează ca Liviu Dragnea să susțină o conferință de presă. La începutul ședinței, gruparea anti-Dragnea avea 12 voturi, dar rezultatul de doar 8 voturi împotrivă arată că între timp, alți patru s-au răzgândit și au trecut de partea lui Dragnea.

Update 20:25 Potrivit unor surse realitatea.net, s-a dat un vot majoritar pentru susţinerea lui Dragnea în fruntea PSD şi la şefia Camerei Deputaţilor.

Update 20:00 La această oră, liderul PSD Liviu Dragnea aduce argumente împotriva scrisorii semnate de contestatarii săi şi răspunde fiecărei acuzaţii în parte.

Update 18.30 Liviu Dragnea a ieșit pentru scurt timp din sală și intrebat dacă se va da un vot, Dragnea a spus: ”Normal că va fi un vot”. Nu a vrut în schimb să precizeze dacă va fi vot pe scrisoare sau pe sprijin politic.

Update 17.38 În sala de ședințe au intrat mai multe persoane care aduceau mâncare pentru delegați.

Update 17.30 A luat cuvântul și Mihai Tudose care a criticat modul în care se iau deciziile în PSD, in cadru restrans.

Update 15.53. Au luat cuvântul Adrian Țuțuianu și Paul Stănescu, care era nervos, mai spun surse din partid, pentru realitatea.net. Stănescu ar fi ceut ca grațierea și amnistia să fie adoptate în Parlament. În schimb, niciunul nu i-a cerut demisia lui Dragnea. Dicscuțiile continuă în ședință, pe baza scrisorii.

Update 14.57. Surse din ședință au declarat pentru realitatea.net că primul a vorbit Liviu Dragnea care a punctat că el nu vrea să rupă partidul. Acesta a mai spus că punctele din scrisoare puteau fi discutate prima dată în partid. A luat cuvântul și Dăncilă, care a spus că ea continuă cu echipa cu care a mers la drum. Ulterior a vorbit și Gabi Firea. Aceleași surse mai spun că un alt Cex va avea loc saptamana viitoare. Tabăra anti-Dragnea ar avea 13 voturi în Cex, mai spun sursele și ar urma să nu se mai ceară vot pentru scrisoare.

În ședință s-au înscris 30 de oameni la cuvânt, și ar urma ca reuniunea să țină până la cel puțin ora 20.00.

Potrivit unor surse din ședință, liderilor PSD li s-a cerut să lase telefoanele la intrare.

UPDATE 13.07. Liviu Dragnea a venit la ședința CEx, însoțit de aproape 40 de lideri PSD. Printre aceștia, Carmen Dan, Viorica Dancila, Lia Olguța Vasilescu, Marian Oprișan, Felix Stroe, Codrin Ștefănescu, Doina Fedorovici. Acesta a spus că nu vor fi excluderi din partid pentru cei care îi cer demisia.

UPDATE 12.15. Liderii PSD au început să vină de la ora 12.00 la ședință. Gabriela Firea, Mihai Tudose, Paul Stănescu au venit împreună. Apoi au urmat Robert Negoiță, Diumitru Buzatu, Catalin Rădulescu.

Gabriela Firea, vicepreședinte PSD și primar al Capitalei, a declarat vineri, înaintea CEx-ului partidului de vineri, că miza COmitetului Executiv este excluderea ei din partid și a lui Paul Stănescu și Tudorel Toader din Guvern.

”Miza de azi este excluderea mea pentru că am avut curajul să spun că dl Dragnea nu -și mai respectă angajamentele față de români și bucureșteni”, a declarat Firea, adăugând că o altă miză este să fie dați afară din Guvern doi ministri foarte importanți: vicepremierul Paul Stănescu și Tudorel Toader, care îl ”irită pe Dragnea”.

”Suntem oamnei de echipă, de partid, nu ne vom da demisia, nu vrem să constituim o altă fomațiune politică sau să mergem la un alt partid. Angajamentul nostru e în primul rând față de cetățeni, patriotic, față de țară, și apoi față de echipă sau față de un singur om. Oricum s-a câștigat ceva, că am ajuns la concluzia că lucrurile nu merg în direcția bună în ce privește managementul politic al domnului Dragnea”, a afirmat primarul general.

Ea a adăugat că ”100% suntem” pentru susținerea guvernului Dăncilă și a coaliției de guvernare PSD-ALDE. La rândul său, Paul Stănescu, venit împreună cu Firea, a declarat că ”nimeni nu va pleca din partid, chiar dacă se va încerca o excludere sau alta”.

Tabăra anti-Dragnea avea nevoie de 35 de voturi în CEx, care are 68 de membri: dacă se va da un vot majoritar pentru scrisoare, ar urma să se propună demiterea lui Dragnea, iar apoi să se convoace un Congres.

Iată cum erau împărţite filialele, înainte de CEx.

Tabăra ANTI-Dragnea:

Horia Teodorescu - PSD Tulcea

Călin Dobra - PSD Timiș

Aladin Georgescu - PSD Mehedinți

Dan Tudorache -PSD sector 1

Rodica Nassar - PSD sector 2

Robert Negoiță - PSD sector 3

Marian Oprișan -PSD Vrancea

Gabriel Petrea - TSD

Paul Stănescu - PSD Olt

Gabriela Firea - PSD București si PSD Ilfov

Adrian Țuțuianu - PSD Dâmbovița

Marian Neacșu -PSD Ialomița

Ion Mocioalcă -PSD Caraș Severin

Nicolae Bădălău - PSD Giurgiu

Ion Rotaru - PSD Brăila

Dumitru Buzatu -PSD Vaslui

Marcel Ciolacu PSD Buzău

Ciprian Dragnea - PSD Călăraşi

Tabăra PRO-Dragnea:

UPDATE: Liderii filialelor din Transilvania au avut, joi seară, o ședință regionala care s-a ținut la București, înainte de CEx. 19 din 22 de organizatii din regiune au decis să-l susțină în continuare pe Liviu Dragnea la șefia partidului.

Maricel Popa - PSD Iași

Ionel Arsene - PSD Neamț

Doina Fedorovici - PSD Botoșani

Dragoș Benea - PSD Bacău

Claudiu Manda - PSD Dolj

Florin Cârciumaru - PSD Gorj

Ioan Stan - PSD Suceava

Constantin Rădulescu - PSD Vâlcea

Marius Dunca - PSD Brașov

Aurelia Fedorca - PSD Satu Mare

Dan Nica - PSD Galați

Adrian Gâdea - PSD Teleorman

Ioan Mang - PSD Bihor

Daniel Florea - PSD sector 5

Laurențiu Nistor - PSD Hunedoara

Vasile Gliga - PSD Mureș

Daniel Breaz - PSD Alba

Felix Stroe - PSD Constanţa

Dorel Căprar- PSD Arad

Horia Nasra - PSD Cluj

Tiberiu Marc - PSD Sălaj

Bogdan Trif - PSD Sibiu

Mircea Duşa - PSD Harghita

Horia Grama - PSD Covasna

Rovana Plumb - Organizația de Femei a PSD

PSD Bistrita, PSD Prahova

Pe lista celor care susţin actuala conducere a PSD se află şi organizaţia PSD Sector 5. "In urma ședinței CEx a organizației PSD Sector 5, din data de 20.09.2018, s-a decis susținerea actualei conduceri a Partidului Social Democrat, in frunte cu Președintele Liviu Dragnea. Decizia a fost votată in unanimitate de către toți membrii prezenți", anunţă Organizaţia.

Tabăra indecişilor:

Organizațiile indecise sunt cele de Maramureş şi Suceava.