Cozmin Gușă: "PSD a ieșit din CEX fără soluții. Dăncilă, acuzată că face jocurile altora”

Consultantul politic Cozmin Gușă a declarat, într-o intervenție telefonică la Realitatea TV, că PSD și-a ales candidați foarte slabi pentru alegeri, decizie care va face ca partidul să nu ajungă în turul doi la prezidențialele.

"Există pericolul ca PSD, cu un cadidat de talia lui Dăncilă, ca să nu mai vorbim de Teodorovici, să nu intre în turul doi la prezidențiale. Cel care a fost cel mai vehement a fost Paul Stănescu, din informațiile mele, care a tras un semnal de alarmă că partidul a renunțat atât de ușor la alianta cu ALDE, decizie care nu face decât să avantajeze un cadidat din partea dreaptă și să împuțineze cu câteva procente scorul PSD. Viorica Dăncilă nu a ieșit șifonată din aceasta ședință, pentru că i s-a pus în față imaginea dezastruoasă a PSD", consideră consultantul politic.

Alianța ALDE-Pro România a fost susținută de fostul șef SIE, nu de către Tăriceanu

Cozmin Gușă mai spune că o alianță ALDE - Pro România nu a fost susținută de către Călin Popescu Tăriceanu.

"Alianța ALDE - Pro România nu a fost susținută deloc de șeful formațiunii, Călin Popescu - Tăriceanu, ci doar de Harnagea, fost șef al SIE, în calitatea sa de consilier onorofic al șefului Senatului”, a completat acesta.

”Miza principală a PSD ar trebui să fie reprezentată de paticiparea cu un candidat care să aibă rezultate bune. Deci, au ieșit din CEX fără nicio perspectivă și cu discuții interne dure, între tabere care își doresc lucruri diferite. Este un meci între cei de la conducere și restul, care și-au dat seama că soluțiile adoptate vor pune PSD în postura de perdant al alegerilor, guvernării, ca să nu mai spun de alegerile locale", a mai spus Cozmin Gușă.

Conform acestuia, singurul om din PSD care ar avea un scor bun la prezidențiale ar fi actualul primar al Capitalei.



"În ultimii doi ani de zile, singurul om de la PSD care avea scor apropiat de cel al președintelui Iohannis a fost Gabriela Firea. Discuția din CEX a fost despre o persoană care să scoată din umbră partidul. În momentul de față PSD caută personalități care să tragă în sus formațiunea. Este foarte important că Dancilă a fost acuzată că face jocul altora și că renunță la parteneriatul cu ALDE, fără a mai propune vreun parteneriat cu alte formațiuni politice”, a explicat consultantul politic.

Meleșcanu n-a fost un ministru competent

În ceea ce privește remanierea guvernamentală, Cozmin Gușă spune că ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, nu a fost un ministru competent.

”Remanierea de la Externe era necesară, având in vedere cât de pasiv a fost Melescanu. Faptul că România nu a contat în politica externă se datorează și lui Meleșcanu. M-a surprins propunerea Ramonei Mănescu. Ea nu are experiență pe externe, în afară de cea de europarlamentar. Ca de fiecare dată, mi-aș fi dorit un alt nume, nu consider corespunzătoare nominalizarea ei de niciun fel, având în vedere jocurile mari, cum ar fi cele din Moldova, Ungaria, ca să nu mai vorbim de parteneriatul strategic", a mai declarat Cozmin Gușă.



Ministerul de Interne a suferit o criză de credibilitate din cauza evenimentelor din 10 august 2018

Despre Carmen Dan, Cozmin Gușă a spus că ea a suferit o criză de credibilitate din cauza violențelor de la protestul diasporei.

"Vina o poartă MAI, dar și parchetele care au tot plimbat dosarele. Deocamdată, propunerea mi se pare una serioasă, Nicolae Moga este un om matur, dezvoltat în sistemul politic, îl știu de mult, este un om competent, care face politică înainte ca Mazăre să ajungă primar. Ministerul de Interne a suferit o mare criză de credibilitate, în urma evenimentelor din 10 august și prin prizma parchetelor care nu au rezolvat această mare rușine din data de 10 august. Si Viorica Dăncilă este tot a lui Dragnea! Deci, schimbarea lui Carmen Dan era necesară”, a detaliat consultantul politic.

Conform acestuia, remanierea nu va rezolva în niciun fel problema României.

”Totuși, aceste schimbări nu vor rezolva problema României. Suntem cu apa la gură! Luna septembrie ne va găsi în genunchi, cu imposibilitatea de a finanța proiectele antamate, schimbarea făcuta este echivalentul schimbării frezei la coafor., fie că vorbim de Teodorovici sau Dăncilă, care-și schimbă coafurile mai tot timpul. Nu ne rezolvă problemele, este o schimbare de fațadă, care nu rezolvă nici conflictele interne din PSD. Deși s-a vândut marea minciună că se va schimba guvernarea, dacă românii votează într-un anumit fel. Nu s-a schimbat nimic!”, a completat Cozmin Gușă.

Consultantul politic mai spune că, din păcate, politica românească a ajuns la cel mai jos nivel de după 1989.

”Toți președinții de partide se raliază! În continuare fac mingicăreli, uitând că avem nevoie de candidaturi care să fie capabile să țină cârma țării. Politica românească a ajuns la cel mai jos nivel de după 1989", a încheiat consultantul politic Cozmin Gușă.