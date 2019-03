Florin Piersic, la spital UPDATE | Prima reacție a actorului, pentru realitatea.net

Florin Piersic, la spital UPDATE | Prima reacție a actorului, pentru www.realitatea.net

UPDATE | Florin Piersic (83 de ani) a declarat pentru realitatea.net că se simte bine și că face exerciții și recuperare pentru a se prezenta într-o formă cât mai bună în fața publicului la următoarele spectacole pe care le va susține pe scena Teatrului Național din București.

Florin Piersic a dezvăluit că urmează o perioadă încărcată pentru el, urmând să fie prezent și la premiile UNITER de la Cluj, unde va primi premiul pentru întreaga activitate, dar și la Iași, unde va avea loc Festivalul de Film.

"Trebuie sa ma pregatesc, vreau sa ma prezint asa cum se cuvine in fata publicului. Deocamdata, am spectacolul "Straini in Noapte", apoi, la inceputul lunii mai, am iar spectacol, apoi vin premiile UNITER de la Cluj, unde voi primi premiul pentru intreaga activitate.

Dupa aceea, mai am Festivalul de Film de la Iasi, facut de doamna Nistor, in care, timp de 6 zile, sunt numai filme cu mine si trebuie sa fiu prezent acolo.

Scriu astia ca sunt operat, ca... Sunt pe dracu', sunt la intretinere, asta este tot", a spus Florin Piersic, pentru realitatea.net.

Florin Piersic (83 de ani) joacă fascinant, împreună cu Medeea Marinescu, în piesa "Străini în Noapte", care se joacă la Sala Mare de la Teatrul Național din București.

Știrea inițială

Îndrăgitul actor Florin Piersic actor a fost surprins, zilele trecute, de paparazzii spynwews.ro, în timpul unei vizite "fulger" la doctor.

Însoţit de "mâna lui dreaptă", care a şi condus maşina până în apropierea unei clinici din Capitală, Florin Piersic a aşteptat câteva minute în parcare, discutând cu fanii.

Marele actor ar fi preferat să stea în maşină până în clipa în care a fost chemat de medic pentru a nu fi văzut în sala de aşteptare a clinicii, susține sursa citată.