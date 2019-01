Mihaela Triculescu, NOUL ȘEF al ANAF

Premierul Viorica Dăncilă a semnat joi decizia de numire a Mihaelei Triculescu în funcția de președinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), cu rang de secretar de stat. Triculescu are o experiență de 19 ani în domeniul economic. Mihaela Triculescu a lucrat la Directia Control Activitati cu risc fiscal si interventie rapida a DGAF din cadrul ANAF şi este specialist în insolvenţe.

UPDATE ”Desemnarea doamnei Mihaela Triculescu la conducerea ANAF a fost stabilită după evaluarea mai multor propuneri făcute de ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici. Doamna Mihaela Triculescu este economist cu o vastă experiență. În ultimii trei ani a fost practician în insolvență, asigurând managementul procedurii de insolvență pentru mai multe companii. Noul președinte ANAF este licențiat în economie și absolvent al studiilor de master disciplina ”Analiză diagnostic și evaluarea afacerilor” la Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Economice”, se mai arată în comunicatul Guvernului.

”Am solicitat doamnei prim-ministru revocarea din funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală a domnului Ionuț Mișa. Anul 2019 este un an cu foarte multe provocări, știm foarte bine cu toții, în special în zona economică. Iar ANAF-ul, așa cum am spus de foarte multe ori, ca principală instituție publică din România, trebuie să-și schimbe radical comportamentul în economie. În primul rând, schimbarea mentalității: trebuie să demonstreze că are un tratament corect, echitabil și onest față de contribuabili, fie persoană fizică, fie persoană juridică. Sunt câteva elemente esențiale pe care ANAF-ul în 2019 trebuie să le parcurgă, trebuie să le îndeplinească: vorbim de o reformă a întregii administrări fiscale, vorbim de informatizarea sistemului din cadrul ANAF – o lacună de foarte mulți ani de zile și o soluție care se încearcă de foarte mulți ani de zile, și ne propunem ca în 2019 să fie anul în care aceste lucruri să se și întâmple. O simplificare a modului în care ANAF acționează în piață în relația cu contribuabilul, o colectare mai bună”, a anunțat Teodorovici în cadrul unei declarații de presă susținute la sediul Ministerului Finanțelor.

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodororovici, ar fi trimis premierului Viorica Dăncilă, la finalul anului trecut, o scrisoare prin care a cerut demisia şefului ANAF, Ionuţ Mişa, din cauză că ar fi nemulţumit de activitatea acestuia, potrivit acelorași surse.

În luna aprilie a anului trecut, Teodorovici l-a atenţionat pe Mişa că va trebui să respecte ţintele privind încasările, care au stat la baza bugetului pe 2018, ţinte stabilite chiar de Mişa în 2017, când acesta a îndeplinit funcţia de ministru al Finanţelor.

În luna iulie a anului trecut, Teodorovici a repetat avertismentul şi a spus că Mişa trebuie să lucreze ”foarte, dar foarte mult” pentru a se ridica la nivelul său de exigenţă şi nu acceptă nicio deviere de la planul de încasări stabilit chiar de Mişa în 2017.

La finalul anului trecut, Teodorovici ar fi cerut premierului Dăncilă, printr-o scrisoare, demisia lui Mişa, nefiind mulţumit de activitatea sa în fruntea ANAF, potrivit surselor consultate de News.ro.

Bugetul general consolidat, care include atât bugetul de stat, cât şi bugetele de pensii şi de şomaj, a încheiat primele 11 luni cu un deficit de 26 miliarde lei (5,58 miliarde euro), 2,7% din Produsul Intern Brut (PIB), de aproape trei ori mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, arată datele publicate recent pe site-ul Ministerului Finanţelor.

În primele 11 luni din 2017, deficitul bugetar a fost de 10,2 miliarde lei, respectiv 1,21% din PIB. În aceeaşi perioadă din 2016, deficitul bugetar a fost de 5,5 miliarde lei, respectiv 0,73% din PIB.