Cozmin Guşă, scenarii pentru alegerile prezidențiale

Cozmin Gusa, in studioul Realitatea TV. Foto: Cristian Otopeanu

Sondajul CURS care o clasează pe Gabriela Firea pe primul loc în topul încrederii pentru alegerile prezidenţiale, în faţa actualului şef al statului, ar trebui să-i pună pe gânduri pe toţi actorii politici, inclusiv cei de pe podium, este de părere consultantul politic Cozmin Guşă. Într-o intervenţie la Realitatea TV, acesta a schiţat şi două posibile scenarii ce se pot crea la alegereile prezidenţiale, în funcţie de alianţe şi de oameni cu care vor defila partidele politice.

"Am studiat acest sondaj, am văzut şi comentari făcute zilele precedente (...) ce vreau să spun este că acest sondaj, practic, trebuie să-i pună pe toţi cu picioarele în ligheanul cu apă rece.

Podiumul acesta, cu Gabriela Firea, Klaus Iohannis şi Laura Codruţa Kovesi ne spune că avem o mare criză de personalităţi publice de tip prezidenţiabil, iar aceşti oameni ar porni cu handicapuri mai mici sau mai mari. Cel mai mare îl are Iohannis, pentru că este preşedintele în funcţie şi va trebui să deconteze mandatul pe care l-a avut, dar cum nu prea are ce deconta, probabil va intra într-o postură extrem de defensivă, care nu aduce puncte şi asta este o problemă. Un handicap asemănător, dar nu la fel de mare, are şi Gabriela Firea, apropos de Bucureşti şi de decontarea mandatului de primar general, dar să nu uităm că Bucureştiul nu este toată ţara şi că mai degrabă există antipatie faţă de Bucureşti în restul ţării, plus atitudinea anti-Dragnea de până acum câteva luni, eu aşa explic rezultatele sondajului. Nici Laura Codruţa Kovbesi nu a vrut să deconteze excesele din Justiţie, nu că ar fi tras-o cineva la răspundere cu adevărat,(..) acest scor al ei de peste 40% ne arată că indiferent de umbre, oameni chiar îşi doresc o Justiţie excesivă, dar de cealaltă parte a electoratului reprezintă şi un hadicap, conferindu-i o lipstă de credibilitate", a comentat Cozmin Guşă.

Două scenarii în perspectiva alegerilor prezidenţiale

Consultantul politic a apreciat că, la modul în care arată lucrurile pe scena politică, se conturează două scenarii.

1. Patru prezidenţiabili cu şanse de tur 2 "PSD nu face alinaţă cu Pro Romania si cu ALDE, Pro România face alianţă cu ALDE, USR si PLUS rămân în alianţă, respectiv PNL singur. În acest scenariu, cu PSD având candidat propriu, Pro România are candidat propriu, USR+Plus au tandem, iar PNL are candidat propriu pe Klaus Iohannis, cel care s-ar putea clasa pe primul loc, conform acestor date, ar fi Klaus Iohannis, ceea ce nu îl transformă neapărat în câştigător. PSD are o mare problemă apropos de prezidenţiabilii pe care i-a anunţat explicit, până în acest moment, mă refer la Orlando Teodorovici şi la Liviu Pleşoianu, care s-a autopropus, precum şi la Şerban Nicolae şi implicit Dăncilă, care ne lasă să înţelegem, mai mult sau mai puţin, că ar dori să candideze. Toţi aceşti prezidenţiabili PSD vin in coliziune frontală cu rezultatele acestui sondajul care le spune clar că toti au scor mai mic decât rezultatul partidului, ceea ce este foarte puţin pentru calificare în turul II. Singura persoană din interiorul PSD care poate, conform scorului de încredere care este aproape dublu faţă de cel al partidului, care poate tracta partidul asemeni unei locomotive în turul 2 este Gabriela Firea. Dacă va fi nominalizarea PSD, are şanse să ducă partidul în turul II. Spun asta pentru că scorul acelui tandem Barna-Cioloş sau Cioloş-Barna, de fapt Barna la prezidenţiale şi Cioloş ca premier este singura variantă veritabilă, s-ar reduce simţitor dacă Laura Codruţa Kovesi sau cineva de calibrul ei nu ar fi un actor activ. Atunci, acest plan ţesut în laboratoare, conform căruia Iohannis ar trebui să întâlnească candidatul PSD în turul 2 şi USR+PLUS să vină doar pe 3 are şanse doar cu Gabriela Firea, iar acele laboratoare ştiu bine acest lucru, analizând datele preliminare ale sondajului. Poate fi o surpriză candidatul Pro România -ALDE, care nu poate fi decât Tăriceanu, dar nu într-atât de mare încât să conteze pentru calificare în tur 2.

Aici intervine şi conceptul transferabilitatea voturilor, pentru că asta nu se face oricum. Nu se lipesc voturile pe care le-ar lua Ponta cu voturile pe care le-ar lua Tăriceanu, în niciun caz, nu e cu adunare, dar trebuie să existe anumite afinităţi extrem de specioase, care pot să funcţioneze şi care să-l facă pe acel candidat să poatî să-şi ia voturile. De exemplu, să ne uităm la Iohannis, scorul lui Rareş Bogdan de 33% nu este un scor care să-i aducă electori în plus, cum e Ponta pentru Tăriceanu. Acei oameni sunt deja oameni care-l votează pe Klaus Iohannis şi îl simpatizează pe Rareş Bogdan, plus publicul Realitatea TV. Rareş Bogdan, neavând, încă, isprăvi pozitive în viaţa politică, se învârte între susţinătorii lui Iohannis şi publicul Realitatea TV. Deci Klaus Iohannis nu are un suport în spatele lui, situaţie de care se loveşte şi Gabriela Firea, care nu se poate baza nici pe voturile pentru Dăncilă şi, cu atât mai puţin, pe cele pentru Orlando Teodorovici. Din nefericire, Teodorovici are această alură de clov și nu-i poate aduce voturi Gabrielei Firea", este de părere Gușă.

2. Un al doilea scenariu invocat de consultantul politic presupune trei prezidențiabili în turul 2. "PSD, ALDE și Pro Românîa vor avea candidat comun, ne place sau nu ne place, pe Gabriela Firea, care ar beneficia şi de o parte din voturile lui Ponta, care nu sunt comune cu cele ale ALDE şi PSD. dar si de o parte din voturile lui Tăriceanu, care nu sunt comune cu ale PSD. În acest scenariu de 3 putem să avem o inversare de situație în care acest candidat comun să fie propulsat pe acest candidat pe locul I în primul tur, asta neînsemnând că poate să și câștige. În această situație, un Klaus Iohannis care nu are o altă personalitate ce poate veni cu voturile proprii, nu poate trefce peste scorul acestui candidat și atunci, din ceea ce s-ar crea și din emoția generală, Iohannis ar intra la bătaie pentru calificare în turul 2 cu candidatul USR+Plus, care într-un scenariu despre care tot vorbesc de peste un an, ar fi Laura Codruța Kovesi și atunci ar întâmpina mari probleme pentru a se califica în turul 2. (...) De aici poate și această tevatură la nivel al europarlamentarilor de a-i da lui Kovesi sinecura de procuror șef european, pentru ca să nu deranjeze apele la prezidențialele din România.", a comentat Gușă.

"Logica tandemurilor este impusă de USR și Plus, dar și de Coldea, evident. Ei neavând oameni carismatici, au inventat această chestie de tandem președinte plus premier, care nu are absolut nicio relevanță pentru că nu se schimbă guvernarea după prezidențiale. E cea mai proastă soluție pe care Coldea o putea sugera lui Barna și Cioloș și probabil lumea va râde. (...) Nu merge de doua ori, în 7 luni, să păcălești românii că schimbi guvernul. Sigur că tandemul este o soluție pentru USR Plus, are mai multă forță în fața electoratului și PSD, dacă nu va apela la gabriela Firea, probabil că va apela la o soluție similară, de genul Dăncila-Teodorovici, dar asta va fi de râsul curcilor și cel care va apărea drept cinstit în fața românilor va fi Iohannis."