Cozmin Guşă: Sondajele REALITATEA.NET arată oglinda politică

Cozmin Guşă: Sondajele REALITATEA.NET le arată cetățenilor oglinda politică

Reprezintă o oglindă pentru cetățeni, dar și o sursă de informare, spune Cozmin Gușă, despre sondajele realizate de REALITATEA.NET. Consultantul politic susține că extrem de relevant va fi și rezultatul noului sondaj, în vizorul căruia se află PSD. REALITATEA.NET realizează o serie de consultări pentru a afla opinia cititorilor cu privire la cei mai slabi lideri ai principalelor partide.

La sondajele pentru UDMR şi PNL, cei mai slabi au ieşit actualii preşedinţi. "Asta într-un fel era de aşteptat. Nu doar pentru că aceştia sunt preşedinţi în funcţie, ci şi pentru că sunt nişte personaje politice. Cel mai evident este la Ludovic Orban care nu generează respect public, iar calitatea unui preşedinte de partid, înainte de a fi charismatic, asta ar genera şi respect în interiorul organizaţiilor. Organizaţiile se mişcă. Probabil că mulţi dintre cei care au votat, la liberali au fost liberali, mulţi dintre cei care au votat la UDMR sunt UDMRişti. Oricum, sondajul este relevant pentru că e de notorietate că publicul Realitatea TV şi Realitatea.net este un public bine alfabetizat din punct de vedere politic, extrem de atent la mişcările de pe scena politică, la ce se ascunde în spatele acestor mişcări. Dovadă şi audienţa foarte mare a acestui gen de emisiuni, în cazul televiziunii noastre sau la ştirile de pe site. Urmează să vedem ce se va întâmpla şi la PSD, cu toată pleiada de preşedinţi, de la Ion Iliescu, Ovidiu Gherman, trecând prin ultimii, Geoană, Ponta, Dragnea - celebrităţi publice de mare succes. Urmează să vedem dacă cititorii şi telespectatorii noştri vor confirma, la fel ca la PNL şi UDMR, că cel mai slab preşedinte este actualul preşedinte sau, dimpotrivă, altcineva de pe acea listă. Apoi vom putea să avem nişte concluzii generale legate de aceste partide care, în anumite combinaţii, PSD cu UDMR, PNL cu UDMR, au guvernat România şi au guvernat-o foarte prost, după 1989. Ăsta este şi sensul întrebării colegilor noştri, apropo de cel mai slab preşedinte. Pentru că cel mai bun ar fi putut să fie o întrebare dacă ar fi fost rezultate în plan administrativ sau politic. Dar vedem că partidele sunt în involuţie mai toate şi guvernarea şi administraţia sunt proaste", a spus Guşă.

Legat de sondajul despre UDMR, Guşă subliniază că se petrece un fenomen interesant: "Pentru că nemulţumirea fiind majoritară, adică proporţia majoritară peste 50% în defavoarea lui Kelemen Hunor, este evidentă o nemulţumire pe care cei din partide ar trebui să şi-o localizeze, să vadă de unde vine această nemulţumire. Ludovic Orban a concurat cu Tăriceanu, care e fost fost preşedinte al PNL şi într-un fel aproape că l-a ajuns cu scorul pe Ludovic Orban, care a câştigat acest trofeu al lingurii de lemn".

Cozmin Guşă a vorbit şi despre relevanţa sondajelor REALITATEA.NET. "Liderii de partid au o tehnică dintotdeauna. Ei îşi alocă, prin contract, pe durata mandatului lor, câte o casă de sondare. Noi ştim, la fiecare dintre ei, ce casă de sondare au. Atunci acolo mai edolcurează cumva rezultatele sau pur şi simplu nu se măsoară. Cum a fost strategia lui Dragnea cu institutul alocat PSD-ului care a cerut să nu fie măsurat niciodată într-o întrecere la prezidenţiale, ştiind că are un scor foarte mic. Practic, acest demers al REALITATEA.NET încearcă să le arate oglinda, să le arate cum marele public, nu un public de partid, dar un public alfabetizat din punct de vedere politic, îi priveşte.Şi din acest motiv, aceste sondaje deranjează atât de mult. Am văzut agitaţia de pe net, fel de fel de scenarii, că ce avem cu PNL şi Orban, acum ce avem cu UDMR, probabil mâine ce avem cu PSD-ul. Nu avem nimic. Este o oglindă pentru dânşii şi e o sursă de informare pentru telespectatorii şi cititorii noştri ca să poată să îşi facă o părere atunci când judecă pentru că este evident că acest declin accentuat al clasei politice, al partidelor, îşi are baza în managementul foarte slab al preşedinţilor, oameni care nu îşi pun problema doctrinei, a programelor, a soluţiilor. Încearcă să reziste cu nişte apropiaţi, cum face Dragnea la PSD, sau Orban la PNL, în ciuda lipsei de rezultate şi a lipsei de soluţii. Asta este poza momentului, cu aceşti preşedinţi. Dar să nu ne pronunţăm până nu vedem până mâine seară care va fi rezultatul şi în cazul PSD, dacă preşedintele în funcţie va lua şi el acest trofeu al lingurii de lemn", a mai spus Guşă.

Scandalul codului penal se mută la Curtea Constituţională. Preşedintele Klaus Iohannis a sesizat la CCR controversata Lege prin care se dezincriminează total neglijența în serviciu și parțial abuzul în serviciu. Şeful statului reclamă că legea a fost adoptată cu încălcarea procedurii parlamentare. Cozmin Guşă a comentat şi acest subiect: "Atât mai poate să facă preşedintele Iohannis. Jocul cu CCR sau cu Curtea Supremă, în cazul SUA, este un joc şi de legalitate şi de influenţă sau de autoritate".