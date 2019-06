Cozmin Guşă: Nu cred că Iohannis va beneficia de un bau-bau ca şi contracandidat din partea USR-PLUS

Cozmin Gușă

Cozmin Guşă, invitat miercuri seară la emisiunea "Legile puterii", a vorbit despre potenţialii candidaţi la fotoliul de la Cotroceni.

Consultantul politic a ţinut, mai întâi, să precizeze că actualul şef de stat, Klaus Iohannis, nu poate fi asistat cu diferite sfaturi politice din cauză că "e rece, ridică un zid".

"Nici Klaus Iohannis nu are apetenţa de a se lăsa asistat de oameni deştepţi. Nu dezvoltă multă empatie, să-ţi fie drag de el, să-l sfătuieşti pro-bono, e rece, ridică un zid. Cum să-l sfătuieşti pe unul care ridică un zid?", a spus Cozmin Guşă, care a analizat şi refuzul specialiştilor în geo-politică de a dezvolta subiectul scandalului din Republica Moldova:

"Oamenii care se pricep în privinţa situaţiei din Republica Moldova se feresc să discute pentru că sunt perplexi în faţa non-acţiunilor statului român. Când am vorbit despre Serviciile Secrete... Eu, ca patron de presă, fără să mă roage nimeni din Serviciile Secrete, când simt că este nevoie, fac lucruri. Când nu-mi dau seama ce se întâmplă, pun mâna pe telefon şi întreb. Ca om politic însă, n-aş avea niciodată ambiţia să mă las subordonat Serviciilor Secrete. Le respect, dar le coordonăm politic în baza votului pe care l-am primit de la cetăţeni. În Romania, oamenii politici nu mai au această ambiţie şi au picat sub povara statului paralel şi nici că s-au mai ridicat de sub acea povară".

Cozmin Guşă a continuat să analizeze şansele candidatului USR-PLUS la prezidenţiale în faţa lui Iohannis, dar şi cum va reacţiona electoratul PSD.

"Candidatul de la USR are şanse în faţa lui Iohannis, are. Electoratul PSD va fi pasiv şi va aşteptat să fie sedus. Dacă acel candidat al PSD va fi din partid şi nu se duce în turul 2, nu va avea posibilitatea să motorizeze electoratul către ceva. Felul în care s-a conflictualizat Iohannis cu PSD-iştii este unul greşit, strategic vorbind. E ca şi greşeala pe care a făcut-o Crin Antonescu în 2009, când i-a tot înjurat pe PSD-işti, până electoratului nu i-a mai venit să-l voteze pe Geoană. Nu va fi o cantitate mare de electorat PSD care să voteze unul sau alţii dintre candidaţi, iar nu cred că Iohannis va beneficia de un bau-bau ca şi contracandidat din partea USR-PLUS, dacă va rămâne USR-PLUS, că s-ar putea să fie USR şi PLUS.

Există o şansă să intre în turul 2 candidatul PSD, va fi şi despre partide, dar mai puţin, va fi şi despre lideri. Poate să fie o categorie de candidaţi care să fie deja notorii. Campania poate să fie foarte liniştită, pe fişa postului, dar sunt şanse să fie foarte flamboaiantă. Merg pe o campanie liniştită", a încheiat Guşă.