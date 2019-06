Cozmin Gușă: "Klaus Iohannis este comod cu PSD-ALDE la putere. Are logică de tip electoral"

Cozmin Gusa la emisiunea Romania 2019. Foto: Cristian Otopeanu

Consultantul politic Cozmin Gușă a venit în studioul Realitatea TV și a comentat afirmațiile făcute de preşedintele Klaus Iohannis, care, printre altele, a cerut Guvernului şi Parlamentului să elaboreze un proiect de lege care să prevadă măsuri pentru ca "toţi cetăţenii să îşi poată exercita votul în condiţii decente".

"Conferinta de presa a lui Klaus Iohannis mi se pare anacronica. Adica, domnul presedinte vine la o zi dupa ce motiunea pica. In toata campania pentru referendum, i-a asigurat pe romani ca din iunie va fi alta guvernare, sa mearga la vot, si cel putin presedintele, in aceasta zi de declaratii de presa, trebuia sa ne anunte despre pericolele care ne pasc prin continuarea guvernarii Viorica Vasilica Dancila, in baza a ceea ce a spus dansul pana acum. Asta era urgenta numarul 1. Trebuia sa ne spuna ca nu a reusit si astea sunt pericolele care va pasc, mai, romanii mei. Nu a facut asta", a început Cozmin Gușă analiza, la emisiunea "Legile Puterii", moderată de Denise Rifai.

COZMIN GUȘĂ: "KLAUS IOHANNIS A FĂCUT UN GEST POLITICIANIST"

Și a continuat: "Apoi, a facut un gest de tip politic, daca nu chiar politicianist. Cu aceasta declaratie de presa, pentru ca nu a fost conferinta de presa, vrea sa contrapuna un proiect constructiv de reforma electorala acuzelor venite din partea puterii, de data asta, pe diverse voci, pana cand s-a oficializat astazi prin vocea lui Fifor, conform carei voci oficiale alegerile ar fi fost fraudate si se cere Comisie Parlamentara de Ancheta. Adica, avem un contraatac al presedintelui venit in urma acelor suspiciuni, unele bazate pe fapte".

COZMIN GUȘĂ: "CIUDĂȚENIA VOTULUI PENTRU UDMR, ÎN JUDEȚE UNDE NU EXISTĂ MINORITARI MAGHIARI"

"Legat de alegerile europarlamentare, trebuie lamurite cel putin trei lucruri, care au fost acuzate.

Unu, ciudatenia votului pentru UDMR in judete unde nu exista minoritari maghiari, chiar intr-o proportie si de 10 ori mai mare decat numarul acelor cetateni care ar exista in acele judete. Doi, cele peste un milion si ceva de voturi pe liste suplimentare. Si trei, implicarea STS in contabilizarea si centralizarea rezultatelor votului, respectiv expertizarea acelui soft care ar permite sa nu se deduca votul multiplu. Care vot multiplu iese din turismul electoral. Care turism electoral ni l-am imagina la acest peste un milion de voturi pe liste suplimentare.

COZMIN GUȘĂ: "SISTEMUL DE SECURIZARE A UNEI CONTABILIZĂRI A VOTULUI ESTE SOFISTICAT, COSTISITOR ȘI TREBUIE INVESIT MULT"

Sistemul de securizare a unei asemenea contabilizari a votului este extrem de sofisticat, costisitor, iar specialistii in domeniu mi-au spus ca noi, ca stat, ca sa ne bazam pe un asemenea sistem ca ar fi valid si sa nu lase loc de mistificari electorale, trebuie investit mult, testat mult si sa treaca mult. Iar votul electronic nu are cum sa fie implementat nici anul asta, nici anul viitor, in pofida proiectelor de lege care exista", a completat Gușă.

COZMIN GUȘĂ: "ALDE ESTE UN PARTID NEORGANIZAT, FĂRĂ STRUCTURĂ LOCALĂ"

Consultantul politic a adăugat: "ALDE este un partid neorganizat, fara structura locala, dovada si rezultatul avut. Nu aveau posiblitatea sa se organizeze, cel putin pentru numaratoarea paralela. Numaratoarea paralela, de cand lumea, rezolva aceste probleme. Dar cazul este deschis, de fapt, de masuratorile institutelor de sondare a opiniei publice, care dadeau cu totul alte cifre la prezenta, la scorurile partidelor si la felul cum se impart optiunile. Niciun institut nu a dat asemenea rezultate si de aici vine aceasta suspiciune. Daca suspiciunea nu este dublata de probe, este de tip politicianist. Ca si la Klaus Iohannis.

COZMIN GUȘĂ: "SUNT ALTE RESORTURI ÎN SPATELE UNOR OAMENI DE LA CCR DECÂT CELE DE TIP POLITIC"

Dar mai vrem validarea din partea CCR-ului. Cred ca CCR nu este atat de PSD-ist pe cat se spune. Cred ca sunt cu totul alte resorturi in spatele unor oameni de la CCR decat cele de tip politic. De multe ori nu au votat politic. Daniel Morar, numit acolo de catre Basescu, a votat ca si Dorneanu, care a fost un PSD-ist. Si parte din lucrurile discutate la nivel de CCR sunt congruente cu statul de drept si impotriva unor abuzuri in justitie. Altele nu sunt congruente. De exemplu, acele lucruri de la CCR nu l-au avantajat pe Dragnea si nici nu cred ca se va intampla asta. Dar CCR-ul are un rol in validarea acestor alegeri, a pus niste intrebari catre BEC, la care BEC a raspuns precar, ca sa nu zic prost".

Cozmin Gușă a mai precizat că "revenind la provocarea lui Klaus Iohannis de astazi, cred ca este nevoie de mai mult decat de conferinte de presa care sa propuna niste lucruri destul de greu aplicabile in stat. In stat, noi putem aplica niste elemente, nici macar nu trebuie reforma legislativa electorala".

COZMIN GUȘĂ: "CEI CARE AU VOTAT CONTRA PSD ȘI ALDE SE SIMT ACUM PĂCĂLIȚI DIN NOU"

"USR PLUS are beneficiul entuziasmului romanilor care ii voteaza, nu are beneficiul unui discurs franc si profesionalizat. Absolut toti din opozitie, care au semnat Pactul, doar au vorbit despre "Jos Dragnea", mai putin despre Basescu, cel care a incercat sa introduca si o problematica de tip europarlamentar. In rest, toti au discutat despre asta, pacalindu-i pe romani, care cred si s-au dus sa voteze.

Cei care au votat contra PSD si ALDE se simt acum pacaliti din nou. Se simt destul de frustrati. Eu vorbesc cu oamenii prin tara, pe la deplasari, ma mai recunosc unii. Problema lor, pana ieri, era legata de o bruma de speranta ca in baza votului lor aceasta guvernare ar putea fi schimbata si sa nu mai fie amanata schimbarea pana la niste alegeri parlamentare la termen sau anticipate.

Romanii au suferit inca o pacaleala si din acest motiv gesturile oamenilor politici sunt subordonate dorintei de a ascunde faptul ca i-au pacalit pe romani. USR PLUS ascund acest fapt sub umbrela entuziasmului ca Dacian Ciolos a fost ales lider de grup europarlamentar, ceea ce nu este putin lucru. Altii au mascat aceasta minciuna voita sau nevoita, atat i-a dus imaginatia, sub forma unui activism, iar campionul cu o nota pozitiva este Ludovic Orban. Cei de la PRO ROMANIA au facut mai mult. Nu doar ca nu au semnat motiunea de cenzura, ceea ce a luat din viteza adunarii de semnaturi, pentru ca si PNL se baza pe traseistii din PSD care ar fi venit pe filiera PRO ROMANIA", a mai subliniat Gușă.

COZMIN GUȘĂ: "PREȘEDINTELE ESTE COMOD CU PSD-ALDE LA PUTERE. LOGICA LUI ESTE DE TIP ELECTORAL"

Consultantul politic a adăugat: "Ca de fiecare data la celelalte motiuni, a lipsit un ingredient. A lipsit implicarea directa a presedintelui Romaniei, care este comod cu un PSD-ALDE la putere. Logica presedintelui este de tip electoral. Impusca doi iepuri, in primul rand il are ingropat pana la gat in nisip pe Tariceanu, care nu mai este un candidat la prezidentiale care sa promita scor, iar daca sta la guvernare cu atat mai mult nu va reusi aglutinarea unei simpatii publice. Pe de alta parte, tine PSD intr-o guvernare naclaita, cu fel de fel de neprofesionisti, guvernare care se poate impiedica foarte repede din punct de vedere al flotabilitatii, s-ar putea sa se scufunde.

Cu mentinerea lor la guvernare si prin neimplicarea in procedura de adunare de voturi, chiar prin mesaje publice, poate prin nominalizarea informala a cuiva din partea sa care sa capete incredere, atunci Klaus Iohannis nu a incurajat deloc aceasta motiune de cenzura, meciul pe care l-a executat PNL fiind unul din datorie".

COZMIN GUȘĂ: "NU MAI AVEM OAMENI POLITICI, AVEM DOAR POLITICIENI. LA ACEASTĂ MOȚIUNE, STATUL PARALEL NU A INTRAT ÎN JOC"

"In politica noastra, nu prea mai sunt oameni politici, sunt doar politicieni. Omul politic este depozitarul unui crez, el poate genera niste strategii, niste idei. Are convingeri. In politica romaneasca toti se tin de scaun.

La aceasta motiune, statul paralel nu a intrat in joc. Daca statul paralel ala de atunci ar fi intrat in joc, atunci cred ca s-ar fi intamplat altfel treburile.

Dan Andronic i-a enumerat intr-un editorial din Evenimentul Zilei pe cativa dintre cei care au avut legatura cu Serviciile Secrete in calitate de ofiteri. Si asta este interesant", a completat Gușă.