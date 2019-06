Revine Cozmin Gușă în politică? Ce răspuns a dat

Cozmin Gusa la emisiunea Romania 2019. Foto: Cristian Otopeanu

Consultantul politic Cozmin Gușă a analizat la Realitatea TV starea în care se găsește Partidul Social Democrat și a răspuns apoi întrebării dacă revine în politică.

"Starea pe care o traverseaza astazi PSD este una dezastruoasa nu doar pentru ei, ci si pentru Romania, pentru ca ei reprezinta un bazin electoral. S-ar putea ca unii sa renunte sa mai voteze, pentru ca nu sunt pe piata politica organizatii politice structurate care sa poata sa preia optiunea de vot a masei salariale. Masa salariala a votat cu PSD. Altii, care s-au considerat reprezentantii capitalului romanesc, au votat cu PNL, care si el si-a neglijat reprezentantii capitalului romanesc. Altii, cu aspiratii de tip vestic, au votat USR si PLUS. Unii, nostalgici, au votat PRO ROMANIA sau PMP", a spus Gușă la Realitatea TV, la emisiunea "Legile Puterii".

COZMIN GUȘĂ: "ROMÂNII SUNT GUVERNAȚI DE PASIONALITATE ȘI DE URĂ. STAREA PSD-ULUI NU BUCURĂ PE NIMENI"

Și a adăugat: "Starea PSD-ului nu bucura pe nimeni, cu atat mai putin pe membrii sai. Populatia trebuie sa creada in ceva. Romanii sunt guvernati de pasionalitate si de ura. Discursul urii din orice directie a renascut dupa perioada anilor '90. Avem un discurs negationist, al urii, ceea ce reprezinta o mare problema pentru un popor concesiv si vesel. Te uiti la oameni si exprima ura. Ii intrebi de ce si nu stiu".

Patronul Realitatea TV a continuat: "Treaba cu PSD este foarte serioasa. Ca si la celelalte partide, PSD a ramas doar cu politicieni, fara oameni politici. Turma asta, care inainte era in spatele lui Dragnea, astazi s-a asezat in spatele lui Viorica Vasilica intr-un mod pe care nimeni nu il putea banui. Actualii lideri ai PSD prezenti in Comitetul Executiv Central se ghideaza dupa nevoile lor. Nevoile lor de a avea oameni in structurile centrale, nevoile lor de a li se da voie de la centru sa isi puna oameni in structurile locale, nevoi legate de buget, de bani".

CÂT TIMP CREDE COZMIN GUȘĂ CĂ VA REZISTA DĂNCILĂ LA ȘEFIA PSD

Intrebat cat timp o vede pe Dancila la sefia PSD, Cozmin Gușă a replicat: "Cel putin pana dupa prezidentiale, pentru ca atunci va fi Congresul lor ordinar. Practic, mandatele structurii de conducere expira la finalul acestui an. Dar probabil ca vor amana Congresul pentru inceputul lui 2020, inaintea alegerilor locale, cand se va vedea, daca vor continua asa, ce va mai ramane din acest PSD din punctul de vedere al sprijinului public".

COZMIN GUȘĂ: "MĂ FERESC SĂ VORBESC URÂT DESPRE PSD DIN CONVINGERE, DAR CRITIC LIDERII"

"Nu prea mai sunt oameni in partid de anvergura, care sa fie oameni politici. Oameni de anvergura nu inseamna neaparat oameni de cultura. Inseamna niste oameni care in baza unor idei consolidate in timp incearca sa dezvolte proiecte. Acesta este un om de anvergura, care nu renunta la principii.

Ma feresc sa vorbesc urat despre partid din convingere, pentru ca ii datorez prima functie politica importanta, cea de secretar general, la 30 de ani, si cred ca am invatat mult. Asta nu inseamna ca nu critic liderii PSD, de fiecare data", a adăugat consultantul politic.

REVINE COZMIN GUȘĂ ÎN POLITICĂ? CE RĂSPUNS A DAT

Întrebat de moderatoarea emisiunii "Legile Puterii", Denise Rifai, dacă ar fi tentat să se întoarcă în politică, Gușă a răspuns: "In politica de astazi, eu nu am cum sa ma intorc, pentru ca nu te poti intoarce singur. A incercat si doamna Ecaterina Andronescu intr-o emisiune a lui Tavi Hoandra sa ma momeasca, sa imi spuna la fel, sa revin in PSD, ca am fost secretar general. Astea sunt utopii. Nimeni nu poate sa faca nimic intr-o echipa schioapa.

Aici este nevoie de o echipa elaborata. Cand eram secretar general la PSD, presedinte era Adrian Nastase, iar presedinte al Consiliului National era Alexandru Atanasiu. Doi oameni cu care puteam sa discut si alaturi de ceilalti, buni sau rai din punct de vedere administrativ, dar cu potential intelectual redutabil, erau multi alti lideri pe care PSD-istii nu ii mai au astazi si ii regreta. Nu poti sa te duci, ca nu candidezi la functia de presedinte al Romaniei, pentru ca de unul singur nu ai cum sa iei decizii acolo. Deci, nu mai exista echipe compozite, nici PNL nu are asa ceva. Si Ludovic Orban este un solist acolo, nici el nu are o echipa compozita. Ma uitam la Cotroceni, cand s-a dus la consultari, in afara de Raluca Turcan, nu ii stiam pe ceilalti doi care il insoteau".

"Astea sunt experimente sortite pieirii, iar PSD-ul nu a inteles un lucru. Dupa votul de la europarlamentare, singura sansa care l-ar fi putut face sa renasca era plecarea in Opozitie, renuntarea la guvernare si readucerea unor oameni de stanga de anvergura", a completat patronul Realitatea TV.

"Deocamdata, nu ma intorc in politica" a fost ultimul răspuns dat de Gușă pe acest subiect.





