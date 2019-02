Coşmar pentru rusoaica "Barbie": ţinută cu forţa în casă de părinţi. Să vezi cum arată fără haine!

Aceasta este povestea unei tinere rusoaice de 26 de ani, pe numele său Angelica Kenova, care a fost crescută de părinţi ca fiind o "păpuşă în carne şi oase". VEZI în GALERIA FOTO cum arată "Barbie".

"Încă din copilărie, am fost crescută ca fiind o adevărată prinţesă. Eram răsfăţată, părinţii şi rudele mele mă adorau, dar, pe de altă parte, îmi era interzis să ies din casă. De întâlniri cu băieţii, nici vorbă! În consecinţă, acum nu mă pot desprinde de ideea că sunt doar o păpuşă, ce-i drept, una în carne şi oase, şi mă comport ca atare", a mărturisit Angelica.



Când a împlinit 6 ani, părinţii săi au decis să o îmbrace şi să o coafeze după păpuşi. Şi totuşi, tânăra spune că asta nu a deranjat-o niciodată. "Semăn cu idolul a milioane de fetiţe din lumea întreagă, aşa ceva nu are cum să mă supere", spune aceasta.







Apoi, la 16 ani, au angajat un instructor personal care i-a sculptat trupul după acelaşi model. "M-a ajutat enorm! A făcut un program special pentru mine, mi-a pregătit exerciţii care să mă ajute să-mi tonific fesele şi să-mi menţin talia de viespe", spune aceasta.



În plus, tânăra susţine că nu a apelat niciodată la intervenţii chirurgicale pentru a-şi modela trupul. "Operaţiile estetice sunt necesare numai în cazul unor defecte majore", spune rusoaica.



Şi totuşi, viaţa sa nu este nici pe departe la fel de roz. "Părinţii mei nici nu mă lasă să ies din casă fără acordul lor. Nici măcar haine nu pot să-mi cumpăr singură. Şi asta nu e tot. Mama are pretenţia să mă însoţească la toate întâlnirile cu băieţii. Când facem rezervare la restaurant, facem pentru trei persoane. Aşa, mama poate sta la aceeaşi masă cu noi. Din acest motiv, nu am reuşit să-mi fac niciun iubit, toţi prietenii mei sunt amici şi nimic mai mult", a mărturisit Angelica.



În ciuda restricţiilor, tânăra speră ca, într-o zi, să poată sparge "bula" în care a fost ţinută şi să înceapă să ducă o viaţă normală, afară.



"Mi-e teamă să ies din casă. Îmi iubesc foarte mult părinţii, dar sper ca, într-o bună zi, să pot să depăşesc toate barierele impuse de ei şi să încep să duc o viaţă normală, printre oameni. Niciodată nu e prea târziu să o iei de la capăt", mai spune rusoaica.