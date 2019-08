Zeița fitness-ului și-a șocat fanii. Imaginea senzuală care a încins internetul. Cum s-a pozat / Foto: Instagram

Julia este o antrenoare de fitness al cărei trup de zeiță face furori pe rețelele de socializare. GALERIE FOTO

Julia Gilas și-a înnebunit fanii de pe Instagram după ce a decis să posteze mai multe imagini fierbinți cu trupul bine tonifiat, de dimensiuni care sfidează perfecțiunea.



Tânăra, cu aproape 5 milioane de followeri pe Instagram, postează fotografii din ce în ce mai îndrăznețe, spre deliciul fanilor.







Și totuși, tânăra nu a avut deloc o viață ușoară, în ciuda aparențelor. Născută în 1985, în Ucraina, a visat, din copilărie, să fugă din țară. Aceasta a povestit că, pe vremea aceea, abia făcea față frigului și condițiilor vitrege.



"Țin minte că iarna era extrem de frig și erau munți de zăpadă. Vara, căldura era ucigătoare. Familia mea era săracă, nu aveam jucării, așa că petreceam cea mai mare parte a timpului afară, pe străzi. Peste ani, mi-am dat seama că salvarea este tocmai trupul meu, în care am investit enorm. Când am ajuns la agenția de modele, viața mea s-a schimbat radical. Am început să fac bani și să văd lumea. Iar sportul m-a salvat!", povestește Julia.



Tânăra și-a dorit să ajungă vedetă pe internet și, într-un final, visul i s-a îndeplinit. Acum, aceasta pozează în ipostaze extrem de seducătoare. Imagini, în GALERIA FOTO.