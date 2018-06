Victor Ponta: "Nu s-a constituit o alternativă serioasă, eşecul moţiunii de cenzură e evident"

Victor Ponta a făcut câteva precizări legate de moţiunea de cenzură împotriva Guvernului, dezbătută în Parlament.

„Ne este imposibil să susținem acest Guvern. Nu putem să considerăm că a devenit mai bun. Dimpotrivă, a dat dovadă foarte clară de incompetență guvernamentală și nu-l vom susține. Este la fel de evident că azi, când vorbim, nu s-a constituit o alternativă serioasă. Eșecul de azi al moțiunii este evident. Domnul Orban a gândit, din păcate, toate lucrurile greșit. PNL a procedat greșit și nu au o șansă azi”, a spus Ponta, la Palatul Parlamentului.

"Sper ca noi în toamnă să ne pregătim mai bine să construim o alternativă și președinția din ian 2019 să ne prindă cu un alt Guvern. Asta până la urmă e problema lor (eșecul moțiunii de cenzură - n.r). Eu constant, pentru că nu fac parte din PNL. Eu am spus că eu și colegii mei nu vom vota un Guvern condus de Orban, dar erau vorba de foști colegi de la PSD-ALDE, care au spus că nu ne zice să votăm un guvern PNL. Modul de abordare a fost total greșit. Mă refer la o discuție mult mai serioasă și mult mai bine pregătită cu parlamentarii PSD, minorități, să sprijine un alt guvern, din care să nu excluzi social-democrații, pentru că nu se poate. Eu am discutat cu toți liderii politici, nu am încercat eu să rup această coaliție, pentru că nu eram PNL. Din punctul meu de vedere, să schimbi Guvernul domnului Dragnea cu cel am domnului Orban e ceva nefezabil. Dar în toamnă o să avem timp mai mult și șanse mai mari să pregătim o alternative, dar din care să facă parte social-democrați și liberali democrați", a declarat fostul premier, Victor Ponta, la Parlament, în timp ce în plen era citit textul moțiunii de cenzură.