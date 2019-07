Tudor Chirilă, reacţie plină de umor după ce Viorica Dăncilă a devenit preşedintele PSD

Tudor Chirila

Tudor Chirilă a reacţionat cu umor după ce Viorica Dăncilă a fost aleasă preşedinte PSD.

Viorica Dăncilă a fost aleasă, sâmbătă, preşedinte al PSD cu 2828 de voturi, fiind urmată de Liviu Pleşoianu cu 715 voturi. Eugen Teodorovici a devenit preşedinte executiv, iar Mihai Fifor - secretar general. Viorica Dăncilă este prima femeie care devine preşedinte al PSD.

Cum a reacţionat Tudor Chirilă? Cu umor şi sarcasm.

"Viaţa bate filmul. Oricum filmul era prost. La fel ca viaţa românilor", a postat Tudor Chirilă.

Totuşi, iată şi cum a reacţionat Viorica Dăncilă:

"Suntem partidul care in acelasi timp purtam in suflet, purtam in inima tricolorul, dar si cele doisprezece stele ... cele douasprezece stele de pe steagul european. Suntem partidul cel mai pro-european, care tine la relatia transatlantica, un partid deschis, care trebuie sa aduca alaturi pe toti cei care vor binele romanilor. Va multumesc pentru tot, vreau sa va cer sa aveti incredere si sa ne implicam de la primul pana la ultimul ca acest partid sa aiba locul care i se cuvine. Le spun colegilor mei, presedintilor de organizatii ca au acum in conducerea partidului un prieten si un om care vrea sa fie parte a rezultatelor. Impreuna vom construi viitorul Romaniei. Dumnezeu sa ne ajute".