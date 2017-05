Tipuri de durere direct asociate cu stările emoționale. Care este problema reală?

Poate ati observat ca persoanele bolnavicioase sunt de obicei si persoane negativiste. Desigur, nu e usor sa fii fericit cand esti mereu bolnav sau ai dureri. Stiinta este, insa, de parere ca emotiile sunt cele care cauzeaza durerile cronice – si nu invers.

Ca reactie la stresul psihologic sau la anumiti factori de stres fizic, se declanseaza un proces inflamatoriu. Conform Science Daily, un studiu recent efectuat de Universitatea Carnegie Mellon a demonstrat ca stresul psihologic cronic este asociat cu pierderea abilitatii corpului de a regla reactia inflamatorie.

Ce spune locul durerii despre ceea ce simti

Dupa cum ne atrage atentia Dr. Susan Babel, psiholog specializat in depresia indusa de traume: “Deseori, o durere fizica actioneaza ca un semnal de alarma care indica faptul ca mai sunt probleme emotionale nerezolvate si traume la nivelul sistemului nervos.”

• Durerile de cap. Durerile de cap si migrenele pot fi declansate de factorii de stres din viata de zi cu zi. Pot indica faptul ca o anumita situatie este coplesitoare pentru minte. Cand apare o astfel de durere de cap, respira si incearca sa te relaxezi. Intinde-te pe spate sau trage un pui de somn pentru a te elibera de o parte din presiunea pe care o simti la nivelul capului. Baile si bauturile calmante au si ele efect terapeutic.

• Durerile de gat. Ai vreodata senzatia ca o persoana iti "sta in gat"? Ei bine, chiar asa si este! Durerile de gat arata ca nu poti ierta o persoana, sau pe tine insuti. In loc sa te lasi stapanit de resentimente si manie, fa-ti o lista mentala cu lucrurile bune pe care le stii despre acea persoana, sau despre tine. Ideea este sa incepi in mod constient sa ierti.

• Durerile de la nivelul umerilor. Durerile de umeri sunt deseori insotite de o senzatie de greutate pe piept. Acestea indica faptul ca duci o povara emotionala. De aici si zicala “cocosat de griji”. Fa un masaj si incearca sa gasesti o solutie pentru problema ta, in loc sa o porti cu tine. Poti vorbi cu un prieten, cu un membru al familiei sau cu un psiholog, pentru a capata o alta perspectiva asupra problemei si a invata sa fii proactiv.

• Dureri in partea superioara a spatelui. Daca ai dureri in partea de sus a spatelui, probabil ca simti lipsa unui suport emotional. Deseori, acest sentiment este insotit de dureri de umeri. Poate ca nu te simti iubit sau poate iti reprimi propria ta iubire. Daca acesta este cazul, atunci cauta modalitati prin care sa poti primi, dar si oferi, dragoste. Poate iti dai seama ca partenerul tau sau prietenii tai isi exprima dragostea altfel decat tine. Incercati sa gasiti un limbaj comun pentru a va comunica reciproc dragostea.

• Dureri lombare. Durerile lombare sunt deseori asociate cu grijile de ordin financiar. Dar, ca si durerile din partea de sus a spatelui, pot fi si un semn ca duci lipsa de sprijin emotional. Daca ai probleme cu banii, incearca sa-ti revizuiesti bugetul, cere o marire de salariu sau consulta un specialist financiar. Poate ca nu iei deciziile cele mai bune in plan financiar.

• Dureri la nivelul coatelor. Durerile de la nivelul coatelor au legatura cu rezistenta opusa schimbarilor din viata. Daca iti simti bratele rigide, este posibil sa nu fii suficient de flexibil. Daca nu le simti suficient de puternice, incearca sa-ti reevaluezi limitele si telurile in viata. Gandeste-te la nevoile tale si la felul in care te poti adapta la nevoile celor din jurul tau. Cand inveti sa nu mai fii la fel de rigid sau de flexibil, vei descoperi ca e mult mai usor sa te bucuri de viata.

• Dureri de maini. Mainile sunt cele pe care le intinzi spre ceilalti si cu care intri in contact cu ei. De aceea, durerile de maini pot indica faptul ca nu intinzi suficient de mult mainile catre familie si prieteni. De ce nu-i suni pe unul dintre copii? Sau inscrie-te la un curs de arta cu prietenii! Viata ta sociala va inflori de indata ce devine o prioritate pentru tine.

• Dureri la nivelul soldurilor. Soldurile sunt esentiale pentru mobilitate. Daca iti este frica de miscare sau te opui schimbarii, pot sa devina dureroase. Astfel de dureri pot insemna si ca eviti sa iei decizii. In loc sa-ti faci griji, scrie avantajele si dezavantajele fiecarei optiuni si ai incredere ca vei lua decizia corecta. Poti face si o lista cu lucrurile care te ingrijoreaza si motivele, pentru a le depasi si a merge inainte.

• Dureri de genunchi. Durerile la genunchi pot insemna multe lucruri, cum ar fi refuzul de a merge inainte, dar pot fi si un semn de ego nemasurat. Daca te lauzi oricui te asculta, fii mai rezervat. Incearca sa faci cateva acte de voluntariat pentru a invata sa fii si umil. Nu uita ca esti un simplu muritor si singura persoana pe care trebuie sa o impresionezi esti tu insuti.

sursa