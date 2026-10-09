Vin ploile în România! ANM anunță unde va ploua cel mai mult din 12 octombrie. Prognoza meteo pentru 4 săptămâni

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 9 oct. 2026, 09:00

Vremea se schimbă în România, după o perioadă în care temperaturile au fost mai degrabă specifice verii. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, iar veștile arată că toamna începe să își intre în drepturi. Din 12 octombrie, temperaturile vor reveni la valorile obișnuite pentru această perioadă, iar ploile vor fi mai abundente în anumite regiuni, în special în sudul țării.

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