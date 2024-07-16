Prognoza meteo pe o lună: schimbări bruște de temperatură, ploi și vijelii. Zonele pârjolite de arșiță. Cum va fi vremea până pe 12 august

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2024, 12:07

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pe o lună. Cupola de foc nu se lasă dusă cu una, cu două, chiar dacă, pe alocuri, furtunile cu grindină își vor face apariția. Cum va fi vremea, în fiecare regiune a țării, până pe 12 august 2024.

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