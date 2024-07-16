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Vremea· 2 min citire
Prognoza meteo pe o lună: schimbări bruște de temperatură, ploi și vijelii. Zonele pârjolite de arșiță. Cum va fi vremea până pe 12 august
Prognoza meteo pe o lună: schimbări bruște de temperatură, ploi și vijelii
Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pe o lună. Cupola de foc nu se lasă dusă cu una, cu două, chiar dacă, pe alocuri, furtunile cu grindină își vor face apariția. Cum va fi vremea, în fiecare regiune a țării, până pe 12 august 2024.
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