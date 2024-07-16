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Prognoza meteo pe o lună: schimbări bruște de temperatură, ploi și vijelii. Zonele pârjolite de arșiță. Cum va fi vremea până pe 12 august

Prognoza meteo pe o lună: schimbări bruște de temperatură, ploi și vijelii

Prognoza meteo pe o lună: schimbări bruște de temperatură, ploi și vijelii

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2024, 12:07

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pe o lună. Cupola de foc nu se lasă dusă cu una, cu două, chiar dacă, pe alocuri, furtunile cu grindină își vor face apariția. Cum va fi vremea, în fiecare regiune a țării, până pe 12 august 2024. 

Săptămâna 15.07.2024 – 22.07.2024

Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi deficitar.

Când se mai domolește arșița: ANM a emis prognoza pe două săptămâni. Cum va fi vremea până pe 28 iulie

Săptămâna 22.07.2024 – 29.07.2024

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile vestice și sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 29.07.2024 – 05.08.2024

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sud-vestice, sudice și sud-estice, iar în rest temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile nordice, centrale și la munte, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 05.08.2024 – 12.08.2024

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudice și sud-vestice.

Cu excepția regiunilor sud-estice unde cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale, regimul pluviometric va avea o tendință spre deficit, mai ales în zona Carpaților Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali.

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