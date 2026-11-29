Publicat 29 nov. 2026, 10:22 Actualizat 29 nov. 2026, 10:23 Sursă Realitatea.net, anm

România se pregătește pentru un nou episod de iarnă severă. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis noi avertizări Cod galben de vreme deosebit de rece, ger și intensificări ale vântului. Aproape trei sferturi din țară vor fi afectate de temperaturile extrem de scăzute, iar în unele regiuni minimele vor ajunge până la -18 grade Celsius. Avertizarea de vreme deosebit de rece este valabilă începând de duminică, 29 noiembrie, ora 10:00, până marți, 2 decembrie, ora 10:00.

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