România se pregătește pentru un nou episod de iarnă severă. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis noi avertizări Cod galben de vreme deosebit de rece, ger și intensificări ale vântului. Aproape trei sferturi din țară vor fi afectate de temperaturile extrem de scăzute, iar în unele regiuni minimele vor ajunge până la -18 grade Celsius.
Avertizarea de vreme deosebit de rece este valabilă începând de duminică, 29 noiembrie, ora 10:00, până marți, 2 decembrie, ora 10:00.
Cod galben de ger în aproape trei sferturi din țară. Temperaturile ajung la -18 grade
Potrivit ANM, în Transilvania, Moldova, Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală, vremea va deveni deosebit de rece. Gerul se va instala local în noaptea de duminică spre luni, 29 spre 30 noiembrie, urmând să se extindă în nopțile următoare.
Temperaturile minime vor coborî, în general, între -18 și -10 grade Celsius, iar cele mai scăzute valori sunt așteptate în zonele afectate de răcirea accentuată.
Nici pe timpul zilei temperaturile nu vor crește semnificativ. În sudul, estul și local în centrul țării, valorile termice se vor menține în general negative, iar maximele vor fi cuprinse între -7 și 1 grad Celsius.
Vânt puternic și viscol în sudul Moldovei, Dobrogea și Muntenia
Pe lângă ger, meteorologii au emis o avertizare Cod galben de intensificări ale vântului, valabilă duminică, 29 noiembrie, între orele 10:00 și 20:00.
Atenționarea vizează sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei.
În aceste regiuni, vântul va avea rafale de 50-70 km/h, va viscoli zăpada deja depusă și va determina scăderea vizibilității.
Cod galben de vânt pe litoral până marți dimineață
O altă avertizare Cod galben vizează litoralul, unde vântul va continua să prezinte intensificări.
Aceasta va intra în vigoare duminică, 29 noiembrie, la ora 20:00, și va rămâne valabilă până marți, 1 decembrie, la ora 10:00.
Potrivit ANM, rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h. Intensificări ale vântului vor fi resimțite și în regiunile sud-estice în noaptea de duminică spre luni, când rafalele vor ajunge, în general, la 40-45 km/h. Administrația Națională de Meteorologie precizează că avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.