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Tudor are doar 13 ani, dar se bate la drift cu campionii țării. Nu contează înălțimea, ci istețimea

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat9 oct. 2026, 17:20
Actualizat9 oct. 2026, 17:21
SursăRealitatea PLUS

Are doar 13 ani, dar concurează deja de la egal la egal cu piloți mult mai mari și urcă pe primele locuri la Campionatul Național de Drift, categoria Kids. Tudor Tilică și-a descoperit pasiunea pentru mașini încă de la o vârstă fragedă, iar astăzi demonstrează că talentul nu ține cont de vârstă. În spatele rezultatelor sunt însă ani de muncă, antrenamente și o provocare în plus: înălțimea, care i-a pus la încercare atât pe el, cât și pe antrenorul său.

Tudor face senzație la 13 ani

Tudor Tilică are doar 13 ani și se poziționează pe primele locuri la campionatul național de drift la categoria kids.

„M-am apucat de acest sport la 8 ani când nu ajungeam la pedale, la frâna de mână. M-a ajutat foarte mult Sorin Ene, antrenorul meu.”, a zis Tudor Tilică, pilot.

Tudor se întrece acum cu piloți de elită din categorii mai mari de vârstă.

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