Tudor are doar 13 ani, dar se bate la drift cu campionii țării. Nu contează înălțimea, ci istețimea

Publicat 9 oct. 2026, 17:20 Actualizat 9 oct. 2026, 17:21 Sursă Realitatea PLUS

Are doar 13 ani, dar concurează deja de la egal la egal cu piloți mult mai mari și urcă pe primele locuri la Campionatul Național de Drift, categoria Kids. Tudor Tilică și-a descoperit pasiunea pentru mașini încă de la o vârstă fragedă, iar astăzi demonstrează că talentul nu ține cont de vârstă. În spatele rezultatelor sunt însă ani de muncă, antrenamente și o provocare în plus: înălțimea, care i-a pus la încercare atât pe el, cât și pe antrenorul său.

Distribuie articolul