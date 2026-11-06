Sorana Cîrstea, eliminată la Hong Kong. E ultimul meci al carierei?

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 6 nov. 2026, 13:20

Sorana Cîrstea a fost eliminată în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong, după ce a pierdut în fața rusoaicei Alexandra Șubladze, scor 2-6, 3-6. Pentru jucătoarea română, în vârstă de 36 de ani, înfrângerea ar putea însemna finalul carierei, dacă își va păstra decizia anunțată anterior: sezonul 2026 urma să fie ultimul din circuit.

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