Ciprian Marica critică fotbalul românesc după eșecurile naționalei: „Sistemul este unul pierzător”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 oct. 2026, 18:44

Ciprian Marica pune rezultatele slabe ale naționalei României pe seama problemelor din întregul fotbal românesc, nu doar a selecționerului sau a formei jucătorilor. Fostul internațional a declarat joi, după cele patru înfrângeri consecutive din debutul noii ediții a Ligii Națiunilor, că este nevoie de un plan diferit pentru formarea fotbaliștilor și a criticat bilanțul conducerii Federației Române de Fotbal.

Distribuie articolul