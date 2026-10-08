Ciprian Marica critică fotbalul românesc după eșecurile naționalei: „Sistemul este unul pierzător”

Ciprian Marica pune rezultatele slabe ale naționalei României pe seama problemelor din întregul fotbal românesc, nu doar a selecționerului sau a formei jucătorilor. Fostul internațional a declarat joi, după cele patru înfrângeri consecutive din debutul noii ediții a Ligii Națiunilor, că este nevoie de un plan diferit pentru formarea fotbaliștilor și a criticat bilanțul conducerii Federației Române de Fotbal.
Marica: Fotbalul românesc trebuie să formeze generații, nu să le aștepte
În opinia fostului atacant, dificultățile naționalei nu pot fi explicate printr-un singur meci sau prin valoarea unei generații. Marica susține că modul în care este organizat fotbalul românesc nu produce suficienți jucători, în ciuda competițiilor dedicate tinerilor.
„Eu cred că sistemul nu trebuie să aștepte generații, sistemul trebuie să le creeze. Din păcate, noi tot așteptăm să vină ceva, nu știu de unde. Creăm competiții, precum Cupa Satelor sau Cupa Liceelor, dar nu producem fotbaliști”, a declarat Ciprian Marica, potrivit Agerpres.
Fostul internațional consideră că responsabilitatea pentru rezultate este pusă prea des exclusiv pe umerii selecționerilor, de la care se așteaptă rezolvarea unor probleme ce depășesc echipa națională.
„Mereu antrenorul e vinovat. Dar sistemul în care funcționează fotbalul românesc este unul pierzător”, a afirmat el.
Rezultatele juniorilor, un motiv suplimentar de îngrijorare
Marica a atras atenția și asupra situației de la nivelul loturilor de copii și juniori. În argumentația sa, fostul atacant a invocat cele șapte goluri primite într-un meci cu Spania, rezultat pe care îl consideră un semnal negativ pentru viitor.
El a vorbit despre necesitatea unei schimbări și despre timpul care ar trebui acordat lui Gică Hagi pentru a contribui la acest proces. Totuși, Marica s-a arătat sceptic că fotbalul românesc va înregistra transformări importante în următorii cinci ani.
„Trebuie să ne obișnuim, din păcate, cu înfrângerile, cu situațiile grele, dificile. M-aș bucura să creăm și să avem un plan. Un alt plan decât cel pe care l-am avut până acum, pentru că în 12 ani acest plan n-a produs nimic”, a spus fostul internațional.
Cum vede Marica rezultatele din perioada lui Edi Iordănescu
În analiza parcursului naționalei, Ciprian Marica a susținut că rezultatele din mandatul lui Edi Iordănescu au fost favorizate și de conjunctură. El a făcut referire la situațiile în care se aflau Israel, Belarus și Ucraina.
Fostul atacant consideră că România depinde în prezent de forța colectivă și de circumstanțe favorabile, în lipsa unor fotbaliști capabili să decidă individual un meci.
„E clar că, ca antrenor, ca echipă, ca jucător, ai nevoie și de șansă”, a explicat Marica.
În același context, el a amintit perspectiva unei finale de cupă europeană la București și prestațiile arbitrilor români în competițiile continentale, dar a apreciat că acestea nu compensează lipsa altor motive de satisfacție.
Critici la adresa conducerii FRF: „Ar fi trebuit să ne arate roadele”
Întrebat dacă FRF și LPF reprezintă obiective profesionale pentru foștii fotbaliști, Marica a precizat că nu își caută un loc de muncă. El a subliniat însă că o reformă presupune o echipă, răbdare și susținerea celor implicați, nu doar inițiativa unei singure persoane.
Fostul internațional estimează că formarea unei generații poate dura între cinci și zece ani. Din această perspectivă, consideră că actuala conducere a Federației ar fi trebuit să prezinte deja rezultate.
„Iar actuala conducere a Federației ar fi trebuit să ne arate roadele, pentru că deja sunt doisprezece ani”, a declarat Marica.
În opinia sa, o altă piedică în calea reformei este acceptarea unor rezultate modeste și concentrarea asupra intereselor mărunte, în locul schimbărilor de care fotbalul românesc are nevoie.