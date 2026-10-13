Zi liberă pentru elevii și profesorii din Iași, de Sfânta Parascheva. 60.000 de sarmale, pregătite pentru pelerini

Elevii și profesorii din județul Iași vor avea liber miercuri, 14 octombrie, în ziua manifestărilor religioase dedicate hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Tot miercuri, după Sfânta Liturghie, aproximativ 60.000 de sarmale vor fi împărțite pelerinilor. Aproximativ 170.000 de credincioși au trecut deja pe la racla cu sfintele moaște, potrivit Jandarmeriei.
60.000 de sarmale pregătite pentru Masa Pelerinilor de la Iași
Pregătirile pentru Masa Pelerinilor au început în urmă cu câteva zile. Aproximativ 25.000 de sarmale sunt pregătite la Cantina de Ajutor Social și la cele două centre rezidențiale pentru persoane vârstnice ale municipalității. Restul preparatelor vor fi aduse de instituțiile aflate în subordinea Primăriei Iași, precum și de restaurantele din oraș.
Potrivit conducerii Direcției de Asistență Socială Iași, meniul oferit credincioșilor va include în principal preparate de post, dar și sarmale cu carne. Masa va fi oferită miercuri, după Sfânta Liturghie, în cadrul manifestărilor dedicate hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.
Unde va avea loc slujba religioasă
Echipele Primăriei Iași au finalizat marți amenajările florale de pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, unde se va desfășura slujba religioasă. Miercuri dimineață, Sfânta Liturghie va fi oficiată pe un podium amplasat pe pietonal, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.
Inspectoratul Școlar a anunțat că elevii și profesorii din județul Iași vor avea zi liberă miercuri, în contextul manifestărilor religioase.
Aproape 170.000 de pelerini au trecut deja pe la racla cu sfintele moaște
Pelerinajul de la Iași continuă să atragă un număr mare de credincioși. Marți seară, aproximativ 30.000 de pelerini așteptau la rând la Catedrala Mitropolitană pentru a se închina la raclele cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Paisie.
Potrivit Jandarmeriei, aproape 170.000 de persoane trecuseră pe la racla cu sfintele moaște de la începutul pelerinajului. Timpul de așteptare se apropia de 20 de ore. Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va rămâne în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași până joi, 15 octombrie, după care va fi reintrodusă în lăcașul de cult.