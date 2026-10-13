Zi liberă pentru elevii și profesorii din Iași, de Sfânta Parascheva. 60.000 de sarmale, pregătite pentru pelerini

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 13 oct. 2026, 21:38

Elevii și profesorii din județul Iași vor avea liber miercuri, 14 octombrie, în ziua manifestărilor religioase dedicate hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Tot miercuri, după Sfânta Liturghie, aproximativ 60.000 de sarmale vor fi împărțite pelerinilor. Aproximativ 170.000 de credincioși au trecut deja pe la racla cu sfintele moaște, potrivit Jandarmeriei.

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