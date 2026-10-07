Zece persoane reținute după violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei

Zece persoane au fost reținute miercuri, 7 octombrie, în dosarul privind violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei, din 15 septembrie 2026. Suspecții sunt cercetați pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
Reținerile au fost dispuse după perchezițiile desfășurate în București și în 11 județe. În cadrul operațiunii, anchetatorii au pus în aplicare și mandate de aducere pe numele a 21 de suspecți, cu vârste cuprinse între 22 și 58 de ani.
Ce acuzații formulează procurorii
Potrivit procurorilor, mai mulți participanți la protestul fermierilor din 15 septembrie ar fi agresat jandarmii aflați în dispozitivul de asigurare a ordinii publice.
„Din probele administrate a rezultat că, la data de 15 septembrie 2026, mai mulți participanți la protest au exercitat acte de violență fizică împotriva jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în dispozitivul de asigurare a ordinii publice. Unele persoane au lovit jandarmi cu bâte, cu garduri metalice ori cu pietre și fragmente de pavaj stradal, iar altele au aruncat asemenea obiecte în direcția dispozitivului sau au împins cordonul format de aceștia”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
Anchetatorii susțin că aceste acțiuni au provocat teamă în rândul persoanelor aflate în zonă și au tulburat ordinea publică.
„Prin aceste acțiuni a fost creată o stare de temere persoanelor aflate în zonă și a fost tulburată ordinea și liniștea publică”, a precizat Parchetul.
Percheziții în București și 11 județe
Perchezițiile de miercuri au avut loc în Capitală și în județele Giurgiu, Călărași, Teleorman, Argeș, Brăila, Maramureș, Galați, Sălaj, Mureș, Brașov și Iași.
În urma acțiunii, zece persoane au fost reținute în dosarul în care sunt investigate agresiunile asupra jandarmilor și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Violențe la protestul din septembrie
Protestul fermierilor organizat pe 15 septembrie în Piața Victoriei a degenerat în violențe. Participanți la manifestație au rupt gardurile de protecție și au aruncat cu pietre și alte obiecte, iar jandarmii au intervenit inclusiv cu gaze lacrimogene.
Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii Serviciului Grupuri Infracționale Violente și ai Serviciului de Investigații Criminale Central.