Zece persoane reținute după violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 oct. 2026, 19:37

Zece persoane au fost reținute miercuri, 7 octombrie, în dosarul privind violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei, din 15 septembrie 2026. Suspecții sunt cercetați pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

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