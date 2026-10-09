Un avion de pasageri, blocat sub un pod lângă București! Cum a ajuns aeronava pe DN1 | FOTO+VIDEO

Șoferii au avut parte de o surpriză în timpul nopții: un avion de pasageri a traversat drumurile din zona Capitalei, escortat de vehicule speciale. Aeronava a fost scoasă din uz și transportată de la Otopeni către Voluntari, unde va primi o nouă întrebuințare.
Un avion de pasageri scos din uz a fost mutat de pe Aeroportul Henri Coandă către Voluntari, unde urma să fie transformat într-o atracție pentru un loc de joacă. Deplasarea s-a desfășurat cu viteză redusă și escortă specială, însă operațiunea a întâmpinat dificultăți în zona Balotești, unde fuselajul aeronavei a rămas blocat sub un pod.
Avionul dezafectat a fost transportat pe șosea de la Otopeni
Destinația era orașul Voluntari, unde avionul urma să fie amplasat într-un spațiu de agrement și să capete o nouă utilizare, departe de activitatea pentru care fusese construit.
Din cauza dimensiunilor mari, transportul a necesitat măsuri speciale de siguranță. Convoiul a fost însoțit de vehicule cu semnale luminoase, iar camionul care transporta fuselajul a înaintat cu aproximativ 10 kilometri pe oră.
Traseul a trebuit planificat cu atenție, astfel încât aeronava să poată traversa drumurile din zona Capitalei fără incidente și cu un impact cât mai redus asupra traficului rutier.
Transportul avionului, blocat sub un pod în Balotești
În ciuda măsurilor luate înainte de plecare, convoiul a întâmpinat probleme în localitatea Balotești, din județul Ilfov. Fuselajul avionului a rămas blocat sub un pod, potrivit imaginilor apărute vineri dimineață în mediul online.
Filmările au fost distribuite rapid pe rețelele sociale, unde transportul neobișnuit a stârnit numeroase comentarii.
În imagini se poate observa aeronava fără aripi, încărcată pe platforma de transport, în timp ce vehiculele din apropiere își continuă deplasarea. Situația a evidențiat dificultățile pe care le poate presupune mutarea unor structuri de mari dimensiuni prin zone în care există limitări de înălțime.
Unde urma să ajungă avionul transportat de la Otopeni
Aeronava nu mai era folosită pentru transportul comercial de pasageri. Mutarea acesteia nu a avut legătură cu activitatea obișnuită a aeroportului, ci cu relocarea unui avion dezafectat care urma să fie reutilizat în scop recreativ.
Planul era ca fuselajul să ajungă în Voluntari și să fie amplasat într-un loc de joacă, devenind un element neobișnuit de atracție pentru vizitatori.
Transportul avioanelor scoase din serviciu presupune, de regulă, pregătiri tehnice și logistice complexe. Unele componente sunt îndepărtate pentru reducerea dimensiunilor, însă deplasarea fuselajului rămâne dificilă, în special atunci când traseul include poduri, pasaje sau alte construcții cu limite stricte de gabarit.