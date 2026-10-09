Un avion de pasageri, blocat sub un pod lângă București! Cum a ajuns aeronava pe DN1 | FOTO+VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 oct. 2026, 10:16

Șoferii au avut parte de o surpriză în timpul nopții: un avion de pasageri a traversat drumurile din zona Capitalei, escortat de vehicule speciale. Aeronava a fost scoasă din uz și transportată de la Otopeni către Voluntari, unde va primi o nouă întrebuințare.

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