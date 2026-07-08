Trafic feroviar blocat în Moldova după defectarea unui tren. Sute de călători sunt afectați

Blocaj total pe calea ferată: circulația trenurilor este oprită între Dolhasca și Lespezi după defectarea unui tren. Mai multe garnituri și sute de călători sunt afectați.
"În această dimineaţă, la ora 06:09, trenul 11042, operat de Regio Călători, a fost declarat defect în linie curentă, între staţiile Dolhasca şi Lespezi, pe firul II, la km 402+300, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iaşi", a transmis, miercuri dimineață, Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" S.A.
Potrivit sursei citate, firul I de circulaţie este închis permanent pentru execuţia lucrărilor aflate în desfăşurare, iar pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă, firul II Dolhasca - Lespezi a fost închis temporar la ora 06:22. Măsura este necesară pentru eliberarea liniei curente şi pentru reluarea circulaţiei feroviare în condiţii de siguranţă.
"La ora 06:20, operatorul feroviar a solicitat locomotivă de ajutor. Pentru remorcarea trenului defect şi deblocarea firului II, se îndrumă o locomotivă din staţia Paşcani. Locomotiva de ajutor va prelua trenul afectat şi îl va retrage din linia curentă, astfel încât circulaţia să poată fi reluată în condiţii normale de siguranţă", au precizat reprezentanții companiei.
Mai multe trenuri, afectate de blocajul feroviar
Până la finalizarea intervenției și eliberarea liniei, circulația mai multor trenuri este afectată. Este vorba despre trenurile IC 11758, IC 552 și IRN 1765, ultimul fiind oprit temporar în stația Dolhasca.
Recomandările CFR
Reprezentanții CFR îi sfătuiesc pe călători să urmărească informațiile comunicate de operatorii feroviari și anunțurile din gări pentru a afla evoluția situației și eventualele modificări ale programului de circulație.
Compania Națională de Căi Ferate precizează că menține legătura permanentă cu echipele din teren și cu operatorii de transport implicați, pentru gestionarea intervenției și reluarea circulației în condiții de siguranță. Potrivit CFR S.A., prioritatea este deblocarea traficului feroviar, asigurarea siguranței circulației și informarea permanentă a pasagerilor.