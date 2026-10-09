România reia exporturile de animale către Libia. Șase certificate sanitar-veterinare au fost parafate

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 9 oct. 2026, 20:08

Autoritățile române au semnat și parafat șase certificate sanitar-veterinare care vizează exportul de animale vii și produse de origine animală către Libia. Documentele au fost convenite în timpul misiunii de evaluare efectuate în România de o delegație oficială libiană, a anunțat vineri Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Distribuie articolul

Mai multe articole despre exportexporturi carnelibiaANSVSA