România reia exporturile de animale către Libia. Șase certificate sanitar-veterinare au fost parafate

Autoritățile române au semnat și parafat șase certificate sanitar-veterinare care vizează exportul de animale vii și produse de origine animală către Libia. Documentele au fost convenite în timpul misiunii de evaluare efectuate în România de o delegație oficială libiană, a anunțat vineri Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).
Certificatele acoperă mai multe categorii de produse, de la animale destinate exportului până la carne și produse din sectorul piscicol. Demersul urmărește crearea condițiilor necesare pentru reluarea schimburilor comerciale cu piața libiană.
Ce produse românești ar putea ajunge din nou pe piața libiană
Cele șase certificate sanitar-veterinare se referă la exportul de ovine și caprine vii, bovine vii, carne și organe de ovine și caprine, produse din sectorul ovin, carne de pasăre, precum și pește și produse din pește.
Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a prezentat semnarea documentelor drept un rezultat important al vizitei delegației libiene și un pas spre dezvoltarea relațiilor comerciale dintre cele două țări.
„Semnarea și parafarea celor șase certificate sanitar-veterinare reprezintă un rezultat important al acestei misiuni și un pas concret în consolidarea relațiilor comerciale cu partenerii libieni. Prioritatea noastră este să facem toate demersurile necesare pentru reluarea exporturilor cât mai rapid, atât către piețele tradiționale, cât și pentru dezvoltarea unor noi oportunități comerciale pentru România. Lucrăm pentru îndeplinirea cerințelor sanitar-veterinare, pentru consolidarea încrederii partenerilor internaționali și pentru a le oferi fermierilor și producătorilor români acces la piețe care să le valorifice munca și investițiile. Obiectivul nostru este ca rezultatele acestor eforturi să se concretizeze în intensificarea fluxurilor comerciale, noi contracte și perspective de dezvoltare pentru întregul sector agroalimentar românesc”, a transmis Alexandru Nicolae Bociu într-o postare publicată pe pagina de Facebook a ANSVSA.
Ce au verificat inspectorii libieni în România
În cadrul misiunii, delegația libiană a vizitat unități din județele Vâlcea și Olt, după ce verificările anterioare avuseseră loc în județul Constanța.
În Vâlcea, reprezentanții libieni au mers la abatorul de păsări al companiei Avicarvil – La Provincia, din localitatea Frâncești. Acolo, aceștia au analizat condițiile de biosecuritate, fluxurile tehnologice și standardele de siguranță alimentară.
Programul de lucru din județul Olt a inclus și vizitarea unei ferme de sturioni. Cu această ocazie, delegația a evaluat și potențialul sectorului piscicol din România, în contextul oportunităților de export către Libia.
ANSVSA a transmis că demersurile pentru reluarea exporturilor continuă și că susținerea fermierilor români rămâne un obiectiv al instituției.
„Continuăm să lucrăm pentru reluarea exporturilor și pentru susținerea fermierilor români! Prin cooperare internațională, dialog și respectarea standardelor sanitar-veterinare, construim premisele necesare pentru ca animalele și produsele românești să ajungă din nou pe piețele externe”, se mai arată în postarea autorității.
Delegația libiană se află în România până pe 10 octombrie
Misiunea de evaluare este desfășurată de o delegație tehnică din Libia, aflată în România în perioada 5–10 octombrie 2026. Scopul vizitei este evaluarea condițiilor necesare reluării și securizării exporturilor de animale vii.
Semnarea și parafarea celor șase certificate reprezintă un pas în acest proces, în timp ce verificările unităților românești urmăresc evaluarea respectării cerințelor sanitar-veterinare relevante pentru comerțul cu partenerii libieni.