Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că astăzi, pe autostrăzile A1 și A2 sunt impuse mai multe restricții de circulație, în vederea efectuării unor lucrări, astfel:

- pe Autostrada A1, sensul București - Pitești, între kilometrii 73+500 metri – 74+700 metri, iar pe sensul opus între pentru kilometrii 76 – 74+800 metri, traficul este restricționat pe a doua bandă, până la ora 18.00, pentru aplicarea de marcaje rutiere;

- pe Autostrada A2, pe sensul Constanța – București între kilometrii 68+800 metri – 67+500 metri, iar pe sensul opus între kilometrii 124 – 125, este restricționată circulația pe prima bandă, până la ora 17.00, pentru efectuarea de reparații la glisiera marginală.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în aceste zone, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, semnalizând din timp efectuarea acestei manevre.