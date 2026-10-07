Războiul Țuicii se mută din nou în Parlament. Românii primesc undă verde pentru 200 de litri produși în gospodărie

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 7 oct. 2026, 16:53

Românii care produc băuturi alcoolice tradiționale în gospodărie vor putea beneficia din nou de o limită de până la 200 de litri pe an fără plata accizelor, după ce Camera Deputaților a reintrodus prevederea contestată de președintele Nicușor Dan.

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