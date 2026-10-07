Oamenii din blocul din Rahova își caută bunurile sub dărâmături. „Așa se procedează? Să demolezi și după să chemi proștii să își adune lucrurile?”

Proprietarii apartamentelor din blocul explodat în Rahova s-au întors astăzi printre dărâmături, în speranța că vor mai putea recupera măcar câteva dintre lucrurile rămase după demolare.
Molozul, amestecat cu bunurile lor, a fost mutat în curtea din spatele liceului, unde oamenii vor putea căuta printre resturi. Astăzi nu au mai avut loc lucrări de demolare, ci doar mutarea molozului rezultat după desființarea celor patru dormitoare.
„Amintiri...uitati in ce hal s-a lucrat. Le-am luat asa de dragul de a le lua. Totul rupt. Le-am luat de dragul de a le lua. Nu ai ce sa gasesti”
”Am fost într-un gunoi doamna... asta e Romania noastra. putea sa fie altfel”
„Am venit ca să dau prezența. Să nu zic că am avut ocazia. Am plecat de la servici. Și am zis să vin ca să văd și eu ce e, că poate peste o lună două să nu zic că nu mi-a părut rău că nu am venit”
„Noi am căutat deasupra, dar totul era dedesubt, tot ce a fost în șifonier, sub dărâmături. Cine să le scoată de acolo”
”Stau și mă intreb așa, când fac ceva am un termen 30 de zile, plătesc o amendă, 48 de ore sau 15 zile sau cât e. Dar nu s-a pus un termen, nu se pune un termen?”, au spus localnicii reporterilor Realitatea PLUS.
Este pentru prima dată când proprietarii pot recupera o parte din bunurile personale. Nu vor avea acces în apartamente, din cauza riscului ridicat. Oamenii speră să-și găsească măcar actele pierdute.
”Nu vedeti ce este acolo ? S-a dus lumea sa ia zdrente ce sa mai ia? Așa se procedeaza? Să demolezi si după să chemi proștii să își adune lucrurile? Nu e frumos. Lucrurile de o viață intreagă să stau să aleg în mizerie. Ce să iau de acolo?”
”Greu,e greu...parerea noastră e că nu trebuia asa”
Etajele superioare, cel mai grav afectate de explozie, vor fi refăcute de la zero, potrivit Primăriei Capitalei.