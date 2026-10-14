Lecție de credință la peste 90 de ani. Povestea bătrânei care a venit singură, de la Târgu Neamț, să se închine la Cuvioasa Parascheva de la Iași -VIDEO

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 14 oct. 2026, 21:11

În ultimele zile, Iașul a devenit loc de pelerinaj pentru mii de credincioși, care au venit din toate colțurile țării să se închine la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Printre ei s-a aflat și o bătrânică trecută de 90 de ani, care a mers de una singură, tocmai de la Târgu Neamț, pentru a-i mulțumi Ocrotitoarei Moldovei. Cu pași mici și cu o putere sufletească impresionantă, femeia a îndurat orele de așteptare fără să se gândească să renunțe, oferind o adevărată lecție de credință.

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