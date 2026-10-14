Lecție de credință la peste 90 de ani. Povestea bătrânei care a venit singură, de la Târgu Neamț, să se închine la Cuvioasa Parascheva de la Iași -VIDEO

În ultimele zile, Iașul a devenit loc de pelerinaj pentru mii de credincioși, care au venit din toate colțurile țării să se închine la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Printre ei s-a aflat și o bătrânică trecută de 90 de ani, care a mers de una singură, tocmai de la Târgu Neamț, pentru a-i mulțumi Ocrotitoarei Moldovei. Cu pași mici și cu o putere sufletească impresionantă, femeia a îndurat orele de așteptare fără să se gândească să renunțe, oferind o adevărată lecție de credință.
”Am venit la Sfânta că m-a făcut bine”
”Eu am trecut de 90 de ani, de mult. Singurică, așa am venit. Eu vin de la Târgu Neamț, de la comuna Gromăzești. Tocmai de la coadă vin până aici și m-am rugat la Cuvioasa să mă ajute să vin. Uite, m-a ajutat. Și la ora 9:00 m-am așezat la coadă”, a spus bătânica.
În ciuda vârstei înaintate și a frigului, bătrânica a venit hotărâtă să ajungă la racla Sfintei Parascheva, fiind pregătită să aștepte oricât era nevoie.
”Cât-o fi atâta, atâta va fi și eu am să mă mut, până ce ajung la Cuvioasa să sărut racla acolo, să-i sărut o mânuțele. Aici am scaun, aici ne-au mai dat oamenii mâncare, am actele mele, n-am altceva. Eu merg încet, nu pot să mor, aici și tot pe-al rând merg, nu mă las. Am venit la Sfânta că eu acuma m-am făcut bine. Cum? Dar am putut merge, m-am făcut bine”, a mai spus aceasta.
”Dacă aveți credință să vă rugați, Dumnezeu vă scapă”
Bătrânica a mărturisit că este pregătită să petreacă noaptea în rugăciune, așa cum a făcut și în anii trecuți.
Totodată, ea a povestit cum a învățat rugăciunile încă din copilărie, ascultându-l pe bunicul său, care a fost preot, și pe soțul său, cântăreț bisericesc. Deși a mers la școală doar doi ani, ea a reținut rugăciunile și le-a păstrat în memorie, rostindu-le până în ziua de astăzi.
”Am stat și acum un an toată noaptea, nu stau acolo, eu... dimineața duminică, poate să ploaie, eu ies și mă duc la biserică. Noaptea nu dorm, decât două-trei ore mă rog, eu știu rugăciunile din gând, bunicul meu a fost preot și soțul cântăreț și eu știu, ei citeau și eu ascultam lângă ei și am băgat în cap că eu n-am, eu n-am făcut școală, numai doi ani am fost. Și ascultam, toate rugăciunile le-am învățat din gând, din gând. Uite și acum dacă vrei îți pui rugăciunile care vrei, mata.
Seara, nu mă culc niciodată, până ce nu zic rugăciuni acolo la marginea patului, iar dimineața când mă scol, spui la toată lumea: mă scol, mă spăl, aprind candela și pe urmă mă apuc și fac rugăciuni și pe urmă citesc acatistul lui Iisus Hristos, rugăciunea de dimineață, pe urmă cânt Sfântul Nectare și pe urmă Maicuța Domnului. Mă duc și apoi mă duc cu-a cealaltă. Dacă aveți credință să vă rugați, Dumnezeu vă scapă”, a menționat bătrânica.