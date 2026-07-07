Înregistrări-șoc din ședința CNA. Programele Realitatea PLUS, monitorizate la sânge de Mircea Toma-VIDEO

Publicat 7 iul. 2026, 21:22 Actualizat 7 iul. 2026, 21:23

Mircea Toma, membru CNA, și-a îndeplinit misiunea de a încerca să închidă din nou Televiziunea Poporului. În ședința de marți a CNA, acesta făcut timp de aproximativ 45 de minute un rechizitoriu pentru emisiunile difuzate de Realitatea PLUS în luna februarie și a susținut că mediatizarea mișcării suveraniste a fost o încălcare a legii.

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