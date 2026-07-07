Înregistrări-șoc din ședința CNA. Programele Realitatea PLUS, monitorizate la sânge de Mircea Toma-VIDEO

Mircea Toma, membru CNA, și-a îndeplinit misiunea de a încerca să închidă din nou Televiziunea Poporului. În ședința de marți a CNA, acesta făcut timp de aproximativ 45 de minute un rechizitoriu pentru emisiunile difuzate de Realitatea PLUS în luna februarie și a susținut că mediatizarea mișcării suveraniste a fost o încălcare a legii.
”În fiecare zi avem bucuria să-l vedem pe dl Călin Georgescu”
Vorbim despre postul de televiziune Realitatea Plus, emisiuni care au fost supuse analizei Consiliului, emisiuni din februarie, ziua de 1 februarie. Am reținut trei emisiuni: Newsroom, Deschide Lumea și Culisele Puterii. În toate trei am reținut că există o atenție a postului pentru, mă rog, este prezentat consistent Simion, care are un discurs lung, electoral: „Trebuie doar să fim lăsați să guvernăm.” E discurs electoral.
Proteste combinate cu alte proteste, imagini de la proteste vor reveni recurent. Deci, aici am identificat, într-una dintre ferestrele postului, că curg continuu proteste, imagini cu proteste, cu oameni în stradă. Sunt imagini de actualitate, altele sunt imagini generice care țin, ca să zic așa, atenția trează pentru sentimentul de acțiune stradală.
Am trecut în ziua de 2 februarie, toată ziua; de fapt, n-am să vă chinui, toată săptămâna, până la 12 februarie, curg apelurile la mobilizare pentru proteste în toată țara.
Sunt reținute în rapoarte, în fiecare zi avem bucuria să-l vedem pe dl Călin Georgescu, fie în discurs înregistrat și difuzat. Citez aici un fragment din discursul lui Georgescu, distribuit la ora 9 dimineața: „Transmit clasei politice să se întoarcă la popor.” Este dorința „apolitică” a domnului Călin Georgescu, persoană care este persoană civilă, fără nicio relevanță politică. Moderatoarea spune despre el „candidatul interzis”. Vedem cât de susținut este Călin Georgescu, oameni care îl strâng în brațe, îl pupă, iar moderatoarea remarcă și dă știri despre ce se întâmplă cu această persoană privată.
”Am notat când sunt prezenți membri de partide”
Seara, la Culisele Statului Paralel. Am notat când sunt prezenți membri de partide; singurul partid identificat a fost cel care se descrie ca fiind „suveranist”, cel mai frecvent apărând un deputat AUR – în cazul acesta, dl Lazăr.
Culisele Statului Paralel, așa cum a promis Anca Alexandrescu, are chemări la „trezire în conștiință”, „să ieșim în stradă pe 12 februarie, cu cât suntem mai mulți, de mai multe ori, cu atât mai bine”. Aceasta este, din punctul meu de vedere, o categorie de declarații flagrante care se întâmplă în politica editorială. Anca Alexandrescu este mai sinceră decât restul jurnaliștilor, ea spune: „Noi suntem cei care mobilizăm lumea alături de Georgescu, președintele nostru și al suveraniștilor”. Apare aici și PNȚCD, care este partid; Pavelescu e un obișnuit al studioului Culisele Statului Paralel. PNȚCD, da, am ceva de spus – în această formulă este încadrabil la aceeași categorie cu partidele pe care le-am deschis mai devreme. Nu asta e o problemă, dar sunt din aceeași familie.
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O astfel de decizie de întrerupere a programului a fost luată pe 27 mai, tot pentru trei ore, însă la începutul lunii iunie, Realitatea PLUS a câștigat în instanță suspendarea deciziei CNA. Șeful CNA care nu a primit un vot în parlament pentru conducerea instituției, Valentin Jucan se declara uluit de decizia luată de judecătorii Curții de Apel, după ce a asistat la proces.