Publicat 24 nov. 2026, 10:10 Actualizat 24 nov. 2026, 10:27 Sursă Realitatea.net realitatea plus

La o lună de la preluarea mandatului, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, anunță o reformă amplă a sistemului de sprijin pentru plata facturilor la energie. Noua schemă propusă ar urma să mențină ajutoarele pentru consumatorii vulnerabili, dar să reducă treptat numărul beneficiarilor, astfel încât pe un orizont de timp de zece ani aceasta să scadăă la jumătate. Pe de altă parte, ministrul Energiei a anunțat că pregătește prelungirea plafonării prețurilor gazelor până la 31 martie 2028.

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