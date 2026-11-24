La o lună de la preluarea mandatului, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, anunță o reformă amplă a sistemului de sprijin pentru plata facturilor la energie. Noua schemă propusă ar urma să mențină ajutoarele pentru consumatorii vulnerabili, dar să reducă treptat numărul beneficiarilor, astfel încât pe un orizont de timp de zece ani aceasta să scadăă la jumătate. Pe de altă parte, ministrul Energiei a anunțat că pregătește prelungirea plafonării prețurilor gazelor până la 31 martie 2028.
Actualul sistem de ajutorare rămâne valabil în iarna 2026-2027
Potrivit declarațiilor făcute marți, Ministerul Energiei a transmis deja către Ministerul Muncii un pachet de măsuri care vizează atât prelungirea actualului sistem de sprijin, cât și introducerea unei formule noi de acordare a ajutoarelor.
Ajutoare calculate după venituri, locuință și probleme medicale
Pe de altă parte, ministrul Energiei a precizat că găsirea unei formule mai coerente de acordare a ajutoarelor pentru încălzire este crucială, deoarece statul pierde sume consistente din cauza faptului că fondurile nu sunt direcționate exclusiv către persoanele care au cu adevărat nevoie de sprijin.
În ceea ce privește cuantumul sprijinului, ministrul Energiei a afirmat că „valoarea de 50 de lei ar putea să satisfacă nevoile multor consumatori”, fără a oferi deocamdată detalii suplimentare privind metodologia de calcul.
Cum se acordă în prezent ajutorul de încălzire și câți români beneficiază?
În prezent, ajutorul pentru încălzire este acordat gospodăriilor cu venituri reduse, în baza Legii consumatorului vulnerabil/Legea nr. 226 din 16 septembrie 2021. Sprijinul poate fi acordat pentru energia termică, gazele naturale, energia electrică sau combustibilii solizi și petrolieri, iar valoarea acestuia depinde de venitul pe membru de familie și de sursa de încălzire utilizată.
Potrivit ultimelor date de la la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială din cadrul Ministerului Muncii, la nivelul lunii februeaie 2026, în aplicația EPIDS au fost înregistrate 1.016.852 cereri pentru acordarea tichetului electronic de energie, dintre care 724.847 au fost declarate eligibile.
Pe de altă parte, ministrul Energiei a anunțat că pregătește prelungirea plafonării prețurilor la gaze. Dumitru Chisăliță a explicat azi că schema de plafonare ar urma să rămână în vigoare până la 31 martie 2028.