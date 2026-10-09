Cea mai murdară mașină din România, descoperită la RAR. Inspectorii s-au speriat când au deschis ușile și capota - FOTO

O serie de imagini publicate de Registrul Auto Român (RAR) pe pagina sa de Facebook au devenit rapid virale pentru că surprind ceea ce poate fi numită „cea mai murdară din România”. Aspectul exterior a fost cea mai mică problemă. Inspectorii au descoperit improvizații periculoase și modificări neomologate care puteau transforma vehiculele în adevărate pericole pe șosele.
RAR atrage atenția că verificările efectuate pentru redobândirea certificatului de înmatriculare reținut în trafic nu se limitează la problema pentru care a fost aplicată sancțiunea. Specialiștii spun că o inspecție completă este esențială pentru siguranța tuturor participanților la trafic.
Dacia Dokker care nu mai avea ce căuta pe șosea
Un astfel de caz a fost descoperit la Botoșani. O Dacia Dokker a ajuns la reprezentanța RAR pentru verificarea unor probleme legate de instalația de iluminare și semnalizare, anvelopele spate și fixarea barei de protecție față.
În urma controlului amănunțit, inginerii au identificat și alte deficiențe grave care au determinat respingerea vehiculului. Astfel, mașina nu va putea reveni în trafic până când toate problemele tehnice nu vor fi remediate.
Mesajul transmis de Registrul Auto Român
Reprezentanții RAR subliniază că numeroase vehicule cu defecțiuni grave sunt identificate zilnic în stațiile de verificare din întreaga țară. Instituția le mulțumește inspectorilor care pun siguranța pe primul loc și împiedică revenirea în trafic a unor mașini reparate prin improvizații periculoase.
Fotografiile au devenit rapid virale pe rețelele sociale, mulți utilizatori comentând că unul dintre vehicule ar putea concura fără probleme pentru titlul neoficial de „cea mai murdară mașină din România”. În realitate însă, avertizează RAR, problemele reale erau ascunse sub caroserie și puteau avea consecințe grave în trafic.
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