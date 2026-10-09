Cea mai murdară mașină din România, descoperită la RAR. Inspectorii s-au speriat când au deschis ușile și capota - FOTO

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 9 oct. 2026, 08:17

O serie de imagini publicate de Registrul Auto Român (RAR) pe pagina sa de Facebook au devenit rapid virale pentru că surprind ceea ce poate fi numită „cea mai murdară din România”. Aspectul exterior a fost cea mai mică problemă. Inspectorii au descoperit improvizații periculoase și modificări neomologate care puteau transforma vehiculele în adevărate pericole pe șosele.

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