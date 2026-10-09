Alertă MApN: document fals despre încorporarea de urgență a tinerilor circulă online. Ce trebuie să știe românii

Ministerul Apărării Naționale avertizează asupra unui document fals, distribuit prin aplicații de mesagerie, care anunță în mod înșelător încorporarea de urgență a unor tineri din România. Reprezentanții instituției precizează că nu are loc nicio încorporare și că documentul, care imită o înștiințare oficială a Centrului Militar Județean Ilfov, este o tentativă de dezinformare.
Document fals despre încorporarea tinerilor, distribuit prin aplicații de mesagerie
O nouă tentativă de dezinformare a fost semnalată de Ministerul Apărării Naționale, după ce o imagine care imită un document oficial a început să circule în mediul online și prin aplicații de mesagerie.
Potrivit platformei Inforadar, materialul prezintă o presupusă „Înștiințare privind încorporarea”, atribuită în mod fals Centrului Militar Județean Ilfov. Documentul susține că un tânăr ar trebui să se prezinte la data de 20 octombrie 2026 pentru îndeplinirea unor formalități în vederea încorporării în Armata României.
MApN precizează că informațiile din imagine sunt false și că materialul nu are nicio legătură cu o procedură reală de recrutare sau încorporare.
„Nu are loc nicio încorporare a tinerilor”, au transmis reprezentanții instituției, care avertizează că astfel de mesaje pot provoca îngrijorare și pot induce populația în eroare.
Ce legătură are documentul fals cu exercițiul militar MOBEX B-IF-26
Potrivit Ministerului Apărării, apariția documentului fals coincide cu desfășurarea exercițiului MOBEX B-IF-26, organizat în București și județul Ilfov pentru evaluarea rezervei de mobilizare.
Reprezentanții instituției subliniază că exercițiul se adresează exclusiv rezerviștilor militari aflați deja în evidențele centrelor militare. Este vorba despre persoane care au efectuat stagiul militar sau care au dobândit statutul de rezervist voluntar.
Prin urmare, MOBEX B-IF-26 nu presupune chemarea tinerilor fără pregătire militară pentru încorporare sau instruire.
MApN mai precizează că exercițiile de acest tip sunt organizate periodic, în conformitate cu prevederile legale, și sunt anunțate public din timp.
În ce condiții poate fi reintrodus serviciul militar obligatoriu
Ministerul Apărării Naționale reamintește că serviciul militar obligatoriu în calitate de militar în termen și militar cu termen redus a fost suspendat pe timp de pace în România, începând cu 1 ianuarie 2007.
Potrivit explicațiilor transmise de instituție, reluarea serviciului militar obligatoriu și a procesului de recrutare-încorporare poate avea loc în condițiile prevăzute de lege, respectiv în situații precum:
- starea de război;
- starea de mobilizare;
- starea de asediu.
În consecință, documentul distribuit online, care anunță chemarea unui tânăr la încorporare în octombrie 2026, nu reprezintă o notificare oficială și nu indică existența unei asemenea proceduri în desfășurare.
Recomandările MApN pentru români
Reprezentanții Ministerului Apărării avertizează că astfel de materiale fabricate pot continua să apară pe platformele digitale, cu scopul de a crea panică și de a răspândi informații false.
Cetățenii sunt îndemnați să verifice anunțurile privind recrutarea, mobilizarea sau activitatea Armatei României exclusiv prin intermediul canalelor oficiale ale instituției.
De asemenea, MApN recomandă ca documentele și mesajele alarmiste a căror autenticitate nu este confirmată să nu fie redistribuite.
În cazul în care primesc o presupusă înștiințare de încorporare, cetățenii ar trebui să verifice informația direct la autoritățile competente, înainte de a trage concluzii sau de a transmite mesajul mai departe.