Alertă MApN: document fals despre încorporarea de urgență a tinerilor circulă online. Ce trebuie să știe românii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 oct. 2026, 17:52

Ministerul Apărării Naționale avertizează asupra unui document fals, distribuit prin aplicații de mesagerie, care anunță în mod înșelător încorporarea de urgență a unor tineri din România. Reprezentanții instituției precizează că nu are loc nicio încorporare și că documentul, care imită o înștiințare oficială a Centrului Militar Județean Ilfov, este o tentativă de dezinformare.

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