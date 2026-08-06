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Social· 1 min citire
Alertă după apariția unui urs într-o gospodărie din Bacău. Locuitorii au primit mesaj RO-Alert
Urs/ Facebook Ursulețul Cârcotaș
Un urs a fost observat joi într-o gospodărie din orașul Buhuși, județul Bacău, iar autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației. Animalul a părăsit ulterior zona, însă echipele de intervenție au rămas în teren pentru verificări și patrulare.
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