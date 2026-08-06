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Alertă după apariția unui urs într-o gospodărie din Bacău. Locuitorii au primit mesaj RO-Alert

Urs/ Facebook Ursulețul Cârcotaș

Urs/ Facebook Ursulețul Cârcotaș

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 13:17

Un urs a fost observat joi într-o gospodărie din orașul Buhuși, județul Bacău, iar autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației. Animalul a părăsit ulterior zona, însă echipele de intervenție au rămas în teren pentru verificări și patrulare.

Prezența unui urs a fost semnalată joi într-o gospodărie din orașul Buhuși, județul Bacău. Pentru avertizarea populației, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, Alexandra Dănculea, la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje.

„La fața locului s-au deplasat jandarmii, un echipaj de poliție, viceprimarul orașului, precum și un echipaj SMURD, pregătit să intervină în caz de nevoie”, a precizat aceasta.

Ursul a fugit din gospodărie înainte de intervenția echipajelor, însă forțele de ordine au rămas în zonă pentru a verifica împrejurimile și pentru a preveni alte incidente. Potrivit autorităților, au fost desfășurate activități de patrulare și de informare a locuitorilor cu privire la măsurile de siguranță.

Recomandările autorităților

Autoritățile le recomandă cetățenilor ca, în cazul în care observă un urs sau un alt animal sălbatic în apropierea locuințelor ori în zonele locuite, să nu încerce să se apropie de acesta și să apeleze imediat numărul unic de urgență 112.

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