Alertă după apariția unui urs într-o gospodărie din Bacău. Locuitorii au primit mesaj RO-Alert

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 13:17

Un urs a fost observat joi într-o gospodărie din orașul Buhuși, județul Bacău, iar autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației. Animalul a părăsit ulterior zona, însă echipele de intervenție au rămas în teren pentru verificări și patrulare.

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