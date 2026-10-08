Pelerinajul de Sfânta Parascheva 2026. Greșelile care îi pot trimite pe credincioși la Urgențe. Avertismentul lansat de un cunoscut medic

Publicat 8 oct. 2026, 08:45 Actualizat 8 oct. 2026, 09:16

Pelerinajul de Sfânta Parascheva aduce anual la Iași sute de mii de credincioși, iar pentru mulți dintre ei așteptarea la raclă poate dura ore întregi. Frigul, oboseala, lipsa alimentelor sau întreruperea tratamentelor pot transforma însă pelerinajul într-o problemă medicală serioasă, avertizează medicul Tudor Ciuhodaru.

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