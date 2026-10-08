Pelerinajul de Sfânta Parascheva 2026. Greșelile care îi pot trimite pe credincioși la Urgențe. Avertismentul lansat de un cunoscut medic
Sfânta Parascheva pelerinaj
Pelerinajul de Sfânta Parascheva aduce anual la Iași sute de mii de credincioși, iar pentru mulți dintre ei așteptarea la raclă poate dura ore întregi. Frigul, oboseala, lipsa alimentelor sau întreruperea tratamentelor pot transforma însă pelerinajul într-o problemă medicală serioasă, avertizează medicul Tudor Ciuhodaru.
În acest an, pelerinajul Sfintei Parascheva începe pe 8 octombrie, iar perioada cu cea mai mare aglomerație este așteptată în apropierea zilei de 14 octombrie. Medicul Tudor Ciuhodaru le recomandă celor care merg la Iași să țină cont de câteva reguli simple, mai ales dacă au probleme de sănătate sau urmează tratamente zilnice.
1. Îmbrăcați-vă bine și nu stați nemișcați prea mult timp
Prima regulă este legată de frig, mai ales că temperaturile din timpul nopții se pot apropia de zero grade. Pelerinii sunt sfătuiți să poarte haine suficient de groase și să evite să rămână complet nemișcați perioade foarte lungi, în condițiile în care așteptarea la rând se poate prelungi.
Expunerea îndelungată la temperaturi scăzute poate deveni mai greu de suportat în special pentru persoanele în vârstă sau pentru cele care au deja probleme medicale. Tocmai de aceea, medicul recomandă ca frigul să nu fie tratat cu superficialitate, chiar dacă oamenii sunt hotărâți să rămână la coadă până ajung la raclă.
2. Beți lichide calde, dar evitați alcoolul
Pelerinii sunt sfătuiți să consume lichide calde pe parcursul perioadei de așteptare, mai ales atunci când temperaturile sunt scăzute. Alcoolul trebuie însă evitat, chiar dacă unele persoane pot avea impresia că acesta le ajută să suporte mai ușor frigul.
Recomandarea medicului este ca organismul să fie protejat cât mai bine pe durata orelor petrecute afară. Așteptarea îndelungată, oboseala și temperaturile mici se pot combina și pot crea probleme, mai ales pentru cei care au afecțiuni cardiace, metabolice sau alte boli cronice.
3. Nu mergeți la coadă fără să mâncați
O altă regulă importantă este ca pelerinii să mănânce înainte de a se așeza la coadă. Așteptarea poate dura multe ore, iar lipsa alimentelor poate duce la scăderea glicemiei, stare de slăbiciune și chiar episoade de leșin.
Medicul atrage atenția că organismul are nevoie de energie pentru a face față frigului, oboselii și statului îndelungat în picioare. Din acest motiv, oamenii nu ar trebui să pornească la drum fără să fi mâncat, mai ales dacă știu că urmează să petreacă mult timp la rând.
4. Persoanele cu probleme psihologice sau psihiatrice nu ar trebui lăsate singure
Tudor Ciuhodaru recomandă ca persoanele care au afecțiuni psihologice sau psihiatrice să nu participe neînsoțite la pelerinaj. Aglomerația, oboseala și orele petrecute în frig pot contribui la agravarea unor probleme deja existente și pot duce la situații greu de gestionat.
Prezența unei persoane apropiate poate fi importantă dacă apar stări de anxietate puternică sau alte manifestări care necesită ajutor. Medicul spune că astfel de episoade se numără printre problemele întâlnite în perioada în care mii de oameni așteaptă la rând pentru a ajunge la raclă.
5. Nu întrerupeți tratamentul doar pentru a merge la pelerinaj
Persoanele cu boli cardiace sau metabolice sunt avertizate să nu renunțe la tratamentul prescris pentru a putea participa la pelerinaj. Medicamentele trebuie administrate în continuare așa cum au fost recomandate, chiar dacă programul obișnuit al zilei este schimbat de drumul la Iași și de orele petrecute la coadă.
Această recomandare este cu atât mai importantă pentru cei care au afecțiuni cronice și care pot avea nevoie de tratament la ore fixe. Întreruperea medicamentelor, combinată cu frigul, oboseala și statul prelungit în picioare, poate crește riscul apariției unor probleme medicale.
6. Nu ignorați simptomele care apar în timpul așteptării
Dacă apar stări de rău, pelerinii sunt sfătuiți să nu continue să aștepte cu orice preț și să ceară ajutor medical. Pentru problemele mai ușoare poate fi contactat medicul de familie, iar simptomele care se agravează trebuie evaluate cât mai repede.
Medicul avertizează că, de la un an la altul, echipajele medicale se confruntă cu leșinuri, pusee de tensiune, accidente ischemice tranzitorii și episoade severe de anxietate. Apar și cazuri de gastrită, ulcer sau enterocolită, uneori pe fondul alimentației nepotrivite ori al nerespectării regulilor de igienă.
7. În caz de urgență, sunați imediat la 112
Ultima regulă este una simplă: dacă starea unei persoane devine gravă, ajutorul trebuie cerut imediat. Pelerinii nu ar trebui să amâne apelul la 112 de teama că își pierd locul la rând sau pentru că speră că simptomele vor dispărea singure după câteva minute.
Tudor Ciuhodaru atrage atenția că au existat inclusiv cazuri în care oamenii și-au pierdut viața în timpul pelerinajului. „În anii trecuți s-au înregistrat chiar și cazuri letale: o femeie de 61 de ani cu probleme cardiace și-a pierdut viața în timp ce stătea la coadă la moaște, iar în 2013 o altă pacientă de 55 de ani din Ploiești nu a mai putut fi resuscitată”, a transmis medicul.
Ce probleme apar cel mai des în timpul pelerinajului
Pe lângă leșinuri și problemele cardiovasculare, echipajele medicale întâlnesc și traumatisme precum plăgi, luxații sau entorse. Pot apărea, de asemenea, probleme digestive provocate de alimentația necorespunzătoare, dar și situații legate de consumul de alcool.
„Femeile din rural cu vârste de peste 55 de ani sunt cele mai expuse la astfel de afecțiuni, dar după terapia de urgență solicită întotdeauna reîntoarcerea la pelerinaj”, a transmis Tudor Ciuhodaru. Medicul insistă însă ca problemele de sănătate să nu fie ignorate, indiferent cât de mult își dorește un credincios să ajungă la raclă.
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