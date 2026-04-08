Organizațiile susțin că au trecut peste 60 de zile de la sesizarea făcută de Avocatul Poporului fără ca CCR să ofere un răspuns, timp în care impactul asupra pacienților continuă să crească. Reprezentanții pacienților afirmă că măsura este nedreaptă și discriminatorie, deoarece descurajează acordarea concediilor medicale și pune în pericol sănătatea publică.

Potrivit acestora, ordonanța afectează în special persoanele vulnerabile, cu venituri mici sau boli cronice, și creează presiune asupra angajaților să meargă la muncă bolnavi, ceea ce poate duce la agravarea afecțiunilor și la răspândirea bolilor.

Solicitări către instituții și posibil demers la CEDO

Organizațiile cer Curtea Constituțională a României să urgenteze decizia, iar președintelui și Guvernului să intervină pentru corectarea situației. De asemenea, acestea avertizează că, în lipsa unor măsuri rapide, ar putea apela la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru apărarea drepturilor pacienților. Semnatarii subliniază că accesul la concediu medical trebuie să rămână un drept real, nu unul limitat de considerente financiare, și anunță că vor prezenta la nivel european o analiză privind impactul financiar al măsurii asupra pacienților.