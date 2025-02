În ciuda impactului pe care poziția în timpul somnului îl poate avea asupra unor afecțiuni precum demența și bolile de inimă, cercetările sunt limitate și tind să se concentreze asupra durerilor, dar durerile de spate sunt doar una dintre urmările unei poziții de somn nepotrivite.

Sammy Margo, fizioterapeut autorizat, expert în somn și autor al The Good Sleep Guide, explică: „Pozițiile de somn vă pot afecta semnificativ sănătatea generală, confortul și calitatea somnului. Fiecare poziție are avantajele și dezavantajele sale și înțelegerea acestora vă poate ajuta să faceți ajustări pentru un somn mai bun și rezultate mai bune pentru sănătate”, citează The Telegraph.

Dr. Kat Lederle este un om de știință în domeniul somnului și autorul cărții Sleep Sense. Ea subliniază faptul că factorii stilului de viață din timpul zilei sunt de obicei cauza problemelor posturale din timpul nopții: „Ceea ce faceți în timpul zilei declanșează, în general, durerea și disconfortul care se resimt atunci când dormiți în anumite poziții. Unul dintre cei mai comuni factori care contribuie la acest lucru este un stil de viață sedentar, deci este important să faceți mișcare în mod regulat în timpul zilei.”

