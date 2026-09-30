Victor Negrescu: Fondurile europene trebuie să ajungă mai repede în comunitățile locale
Victor Negrescu
Vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu susține că fondurile europene trebuie să ajungă mai rapid în comunitățile locale și să fie transformate în proiecte care răspund nevoilor concrete ale oamenilor.
Mesajul vine într-un moment important pentru România, în condițiile în care la nivel european se pregătește viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Negrescu consideră că autoritățile locale trebuie să aibă un rol important în definirea priorităților și în utilizarea viitoarelor resurse europene.
Victor Negrescu: Mai multe fonduri europene pentru dezvoltarea comunităților
Potrivit lui Victor Negrescu, finanțarea europeană trebuie să se reflecte în proiecte concrete: drumuri mai bune, rețele de apă și canalizare, școli și spitale modernizate, digitalizare, investiții și locuri de muncă.
„Fondurile europene trebuie să ajungă mai repede în comunitățile locale și să răspundă nevoilor reale ale oamenilor”, transmite vicepreședintele Parlamentului European.
Negrescu susține și necesitatea unor reguli mai simple, astfel încât primăriile și autoritățile locale să poată transforma mai rapid finanțarea europeană în investiții. Simplificarea mecanismelor de finanțare se află, de altfel, și în centrul discuțiilor privind viitorul buget european 2028-2034.
Discuții despre fondurile europene cu aleșii locali din Neamț
Victor Negrescu afirmă că a discutat aceste priorități la Parlamentul European, alături de un grup de aleși locali din județul Neamț, condus de președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Harpa.
Discuțiile au vizat inclusiv problemele specifice județelor din regiunea Nord-Est și modul în care instrumentele europene pot contribui la reducerea decalajelor de dezvoltare.
Necesitatea pregătirii din timp a viitoarei perioade de finanțare este susținută și la nivel regional. Consiliul Județean Neamț a anunțat în luna iunie consultări cu unitățile administrativ-teritoriale pentru pregătirea exercițiului financiar european 2028-2034.
Bugetul UE 2028-2034, o miză importantă pentru România
Viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 va stabili cadrul financiar pentru principalele politici și programe europene din următorii ani.
Victor Negrescu a susținut în mai multe rânduri necesitatea implicării autorităților locale și regionale în pregătirea viitoarelor mecanisme de finanțare. Într-un eveniment dedicat fondurilor europene, acesta a subliniat că România trebuie să contribuie activ la definirea viitorului buget și să susțină resurse care răspund nevoilor comunităților.
Într-o declarație recentă privind negocierile pentru bugetul european 2028-2034, Negrescu a indicat, între prioritățile pentru România, protejarea fondurilor pentru coeziune și agricultură, menținerea unei componente sociale puternice și implicarea reală a regiunilor și autorităților locale în gestionarea fondurilor europene.
„Europa trebuie să se vadă în fiecare comunitate”
Pentru Victor Negrescu, rezultatul finanțărilor europene trebuie să fie vizibil la nivel local, prin infrastructură modernă, servicii publice mai bune și investiții care contribuie la dezvoltarea comunităților.
„Europa trebuie să se vadă în fiecare comunitate: într-un drum mai bun, într-o școală modernizată, într-un spital dotat, într-o investiție nouă și în servicii publice mai bune”, afirmă vicepreședintele Parlamentului European.
Negrescu transmite că va continua să susțină la nivel european interesele comunităților locale din România și accesul acestora la fondurile necesare pentru dezvoltare.
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