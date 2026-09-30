Victor Negrescu: Fondurile europene trebuie să ajungă mai repede în comunitățile locale

Publicat 30 sept. 2026, 15:50 Actualizat 1 oct. 2026, 10:50

Vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu susține că fondurile europene trebuie să ajungă mai rapid în comunitățile locale și să fie transformate în proiecte care răspund nevoilor concrete ale oamenilor.

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