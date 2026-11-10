Viceprimar din Bihor, accident cu ATV-ul într-o arie protejată! Ce căuta liberalul alături de mai mulți afaceriști

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 nov. 2026, 09:31

Incident controversat în Bihor! Răzvan Stanciu, viceprimarul PNL al unei comune, a fost rănit după ce ATV-ul pe care îl conducea a căzut într-o groapă, aruncându-l la câțiva metri. Acesta se afla într-o arie protejată, în compania mai multor oameni de afaceri. Circumstanțele în care s-a produs accidentul ridică semne de întrebare.

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