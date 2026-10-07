USR și PNL, proiect controversat pentru droguri: deținerea și producerea pentru consum propriu ar putea fi sancționate doar cu amendă

Publicat 7 oct. 2026, 14:08 Sursă Realitatea PLUS

Un proiect depus în Parlament schimbă radical modul în care ar putea fi pedepsite mai multe fapte legate de drogurile pentru consum propriu. Inițiativa semnată de liderul senatorilor PNL, Cătălin-Daniel Fenechiu, senatorul USR Cristian Ghinea și senatoarea neafiliată Victoria Stoiciu propune ca deținerea, cumpărarea, cultivarea sau chiar producerea unor astfel de substanțe să nu mai ducă la dosar penal, ci la amendă, conform Realitatea PLUS.

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