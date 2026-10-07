USR și PNL, proiect controversat pentru droguri: deținerea și producerea pentru consum propriu ar putea fi sancționate doar cu amendă

Un proiect depus în Parlament schimbă radical modul în care ar putea fi pedepsite mai multe fapte legate de drogurile pentru consum propriu. Inițiativa semnată de liderul senatorilor PNL, Cătălin-Daniel Fenechiu, senatorul USR Cristian Ghinea și senatoarea neafiliată Victoria Stoiciu propune ca deținerea, cumpărarea, cultivarea sau chiar producerea unor astfel de substanțe să nu mai ducă la dosar penal, ci la amendă, conform Realitatea PLUS.
Proiectul B544/2026 a fost înregistrat la Senat pe 5 octombrie și vizează atât drogurile de risc, cât și drogurile de mare risc. Pentru cultivarea, producerea, fabricarea, cumpărarea sau deținerea de droguri de risc pentru consum propriu este propusă o amendă între 1.000 și 1.500 de lei, iar pentru drogurile de mare risc sancțiunea ar urma să fie între 1.500 și 3.000 de lei.
De la infracțiune la amendă, inclusiv pentru droguri de mare risc
Inițiativa merge mai departe și propune ca introducerea sau scoaterea din țară, importul ori exportul de droguri pentru consum propriu să fie tratate tot drept contravenții. Pentru drogurile de risc, amenda prevăzută este între 1.500 și 2.000 de lei, iar în cazul drogurilor de mare risc poate ajunge până la 3.500 de lei.
Proiectul nu scoate traficul de droguri din zona penală, însă mută o serie lungă de fapte legate de consumul propriu din categoria infracțiunilor în cea a contravențiilor. Sunt vizate inclusiv cultivarea, producerea, fabricarea, prepararea, transformarea, cumpărarea și deținerea, indiferent dacă este vorba despre droguri de risc sau de mare risc.
Parlamentarii, testați antidrog? Proiectul din 2025 a fost retras
În 2025, un alt proiect ajunsese în Parlament și propunea testarea antidrog aleatorie a senatorilor și deputaților. Inițiativa intitulată „Parlament fără pudră și praf” prevedea verificări în timpul mandatului și sancțiuni pentru parlamentarii care ar fi refuzat testarea sau ar fi fost depistați pozitiv. Proiectul nu a ajuns însă să fie aplicat. Datele oficiale ale Parlamentului arată că procedura legislativă s-a încheiat după ce inițiatorul, senatorul Ninel Peia, și-a retras propria propunere în octombrie 2025. Prin urmare, nu există în traseul oficial al proiectului o respingere prin care PNL și USR să-l fi blocat.
În spațiul public au existat însă inclusiv acuzații privind consumul de droguri în rândul parlamentarilor. Vlad Mercori susținea într-o intervenție publică: „Se vehiculează și cred că structurile știu bine asta, ei se duc se droghează în Olanda. Cine? Parlamentarii. În Olanda. Ei se urcă în avion și se droghează în Olanda. Și e mai simplu, pentru că la aia e legal, problema e când vin pe aici”. Afirmația reprezintă declarația acestuia și nu este însoțită de dovezi în materialul prezentat.
În Dâmbovița, DIICOT a găsit plante de canabis de până la patru metri
Proiectul apare într-un moment în care anchetatorii continuă să descopere culturi ilegale de droguri chiar pe teritoriul României. Luna trecută, procurorii DIICOT au găsit o cultură de canabis într-o pădure din apropiere de Crevedia, unde unele dintre plante ajunseseră la o înălțime de până la patru metri.
În total, anchetatorii au ridicat 24 de plante de canabis, iar doi bărbați de 37 de ani au fost prinși în flagrant în timp ce îngrijeau cultura. La percheziții au fost găsite și aproximativ 500 de grame de canabis, o cantitate de amfetamină, bani și alte probe, iar cei doi au fost arestați preventiv pentru trafic de droguri de risc.
Cristian Ghinea, din nou în centrul unei controverse
Unul dintre cei trei inițiatori ai proiectului este Cristian Ghinea, senator USR, nume care a fost în centrul mai multor dispute publice în ultimele luni. În august, Consiliul Superior al Magistraturii a reacționat după declarațiile acestuia la adresa unor procurori DIICOT și a membrilor Secției pentru procurori. CSM a vorbit atunci despre „calomnii și imprecații” și despre un limbaj pe care l-a descris drept „suburban”. Secția pentru procurori a anunțat că va cere Inspecției Judiciare să verifice dacă afirmațiile parlamentarului au afectat independența justiției.
Proiectul privind drogurile se află acum la Senat și urmează să intre în dezbaterea parlamentară. Dacă va fi adoptat în forma depusă, deținerea, cultivarea, producerea sau cumpărarea de droguri pentru consum propriu ar urma să fie scoase din zona penală și sancționate prin amenzi, inclusiv atunci când este vorba despre droguri de mare risc.