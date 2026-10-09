TikTok riscă amenzi uriașe, în urma anchetei declanșate după alegerilor din România, din 2024

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 9 oct. 2026, 09:39

Compania TikTok riscă amenzi de până la 6% din cifra sa de afaceri globală în urma anchetei declanșate pe fondul suspiciunilor legate de alegerile din România din 2024. Anunțul a fost făcut joi, 9 octombrie, de purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre alegeri anulatetiktokanchetaamenda