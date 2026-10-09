TikTok riscă amenzi uriașe, în urma anchetei declanșate după alegerilor din România, din 2024

Compania TikTok riscă amenzi de până la 6% din cifra sa de afaceri globală în urma anchetei declanșate pe fondul suspiciunilor legate de alegerile din România din 2024. Anunțul a fost făcut joi, 9 octombrie, de purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.
Comisia Europeană a deschis o anchetă împotriva TikTok în baza Digital Services Act (DSA), compania riscând amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală, ceea ce înseamnă o sumă considerabilă, a declarat joi Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Direcția Generală Comunicare, în cadrul unei întâlniri la Bruxelles cu reprezentanți ai mass-media din România, potrivit Agerpres.
Cu toții cunoaștem rezultatul primului tur din România (al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024 - n.r.); tocmai în acel moment am primit, din partea autorităților române, documentele clasificate transmise Comisiei, prin care acestea ne informau că pe TikTok avuseseră loc campanii masive de dezinformare, amplificate de boți etc. Aici intrăm brusc pe teritoriul DSA, deoarece acesta responsabilizează platformele online pentru rolul pe care l-ar putea juca în alegeri. (...) Între timp, am deschis o anchetă împotriva TikTok în baza DSA; riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală, ceea ce înseamnă o sumă considerabilă, a explicat purtătorul de cuvânt.
Oficialul european a precizat că România poate fi privită drept un prim studiu de caz, însă analiza fenomenului de interferare pe căi digitale în procesele electorale continuă.
În prezent, orice alte alegeri care au loc în Europa contribuie la această anchetă. Astfel, și alte scrutine ne pot ajuta să obținem dovezi suplimentare despre modul în care se comportă o platformă precum TikTok atunci când au loc alegeri în Europa. (...) Singurul lucru pe care ni-l dorim este să ne asigurăm că, indiferent cine câștigă alegerile, rezultatul reflectă alegerea cetățenilor și doar a cetățenilor și că niciun director executiv din domeniul tehnologiei nu a intervenit în procesul electoral din cauza propriilor preferințe, a menționat Thomas Regnier.
El a adăugat că noutatea în cadrul anchetei derulate de Comisia Europeană este că „acum dispunem de un cadru de lucru în relația cu TikTok”, companie căreia i se solicită „o cantitate considerabilă de dovezi”.
Curtea Constituțională din România a anulat, în decembrie 2024, rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale, câștigat de candidatul independent Călin Georgescu. La scurt timp, Uniunea Europeană a deschis proceduri oficiale împotriva rețelei de socializare TikTok pentru presupusa sa incapacitate de a limita interferența în alegeri.
Pe 2 aprilie 2025, un raport elaborat de TikTok consemna câteva dintre amenințările pe care le-a observat în legătură cu alegerile prezidențiale din România, menționând eliminarea a șase rețele CIO (operațiuni de influență acoperite) în 2024 care au fost identificate ca țintind în mod specific un public din România.
Digital Services Act, regulamentul privind serviciile digitale, a fost adoptat de Comisia Europeană în 2022.