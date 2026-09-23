Sorin Grindeanu: Investițiile străine în România trebuie să redevină o prioritate. Ce soluții propune PSD
Sorin Grindeanu
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că investițiile străine în România trebuie să redevină o prioritate pentru orice Guvern, în contextul în care, potrivit liderului social-democrat, acestea au scăzut cu peste 80% în ultimul an. Declarația a fost făcută după o întâlnire cu ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România.
Sorin Grindeanu, discuții cu ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit
Sorin Grindeanu a anunțat, pe Facebook, că a discutat cu ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit despre soluțiile propuse de PSD pentru relansarea economiei românești și pentru încurajarea mediului privat.
Liderul PSD a pus în centrul mesajului său problema investițiilor străine, despre care susține că au înregistrat o scădere de peste 80% în ultimul an.
„Investițiile străine în România trebuie să redevină o prioritate a oricărui Guvern!”, a transmis Sorin Grindeanu în mesajul publicat pe rețelele sociale.
Potrivit informațiilor publicate după întâlnire, discuțiile cu reprezentanții diplomatici au vizat relansarea economică și măsurile pentru sprijinirea mediului privat.
PSD susține o schimbare de abordare economică
În mesajul său, Sorin Grindeanu susține că PSD este pregătit să își asume responsabilitatea politică, dar precizează că formațiunea nu dorește prelungirea crizei și nici instabilitate.
În același timp, liderul social-democrat afirmă că partidul nu poate susține revenirea la ceea ce el consideră a fi politicile care au contribuit la problemele economice actuale.
Grindeanu critică și actuala propunere de guvern, despre care spune că ar schimba „doar personajele, nu și abordările”. Afirmația face parte din poziționarea politică a PSD în contextul negocierilor privind formarea unei majorități și a unui nou guvern.
Cele zece priorități anunțate de PSD
Sorin Grindeanu afirmă că PSD are zece priorități și criterii clare și că este pregătit să poarte discuții cu toate forțele democratice care doresc construirea unei majorități în jurul unui program.
În ceea ce privește orientarea strategică a României, liderul PSD a reafirmat poziționarea partidului ca formațiune europeană și euroatlantică. Această precizare apare în contextul în care Grindeanu vorbește despre eventuale negocieri politice și despre direcția pe care România ar trebui să o urmeze.
Cum vede Sorin Grindeanu reducerea deficitului bugetar
O altă temă importantă din declarația liderului PSD este deficitul bugetar. Grindeanu recunoaște că deficitul reprezintă o problemă majoră, însă susține că reducerea acestuia trebuie realizată printr-o combinație de măsuri economice și administrative.
Printre soluțiile invocate de acesta se numără:
creșterea economică;
o colectare mai bună a taxelor;
eficientizarea statului;
stimularea investițiilor;
sprijinirea sectorului privat.
Sorin Grindeanu susține că ajustarea deficitului nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe măsuri care afectează salariații, pensionarii, familiile și serviciile publice. În schimb, el indică investițiile în infrastructură, energie și industrie drept componente importante ale strategiei economice propuse de PSD.
Investiții în infrastructură, energie și industrie
În viziunea prezentată de Sorin Grindeanu, relansarea economiei trebuie să fie susținută de investiții cu valoare adăugată.
Liderul PSD menționează în acest context infrastructura, energia și industria, domenii pe care le consideră importante pentru reducerea dezechilibrelor economice și pentru creșterea economiei.
Mesajul său pune astfel accentul pe atragerea investițiilor și pe stimularea sectorului privat, în paralel cu măsurile de reducere a deficitului bugetar.
Grindeanu: România trebuie să absoarbă fondurile externe disponibile
Un alt punct al mesajului transmis de Sorin Grindeanu îl reprezintă fondurile europene și celelalte mecanisme financiare externe.
Președintele PSD susține că România trebuie să utilizeze fiecare euro disponibil prin mecanismele financiare externe și afirmă că disputele politice interne nu ar trebui să genereze riscuri pentru finanțarea europeană.
Tema absorbției fondurilor europene este astfel inclusă de Grindeanu în lista de măsuri pe care PSD le consideră necesare pentru relansarea economică.
Ce spune Grindeanu despre investițiile străine în România
Declarația privind scăderea investițiilor străine a fost formulată de Sorin Grindeanu și reluată de mai multe publicații după postarea sa din 23 septembrie 2026. În august, liderul PSD afirmase, de asemenea, că investițiile străine directe au scăzut cu 82% în primele șase luni ale anului.
Prin noul mesaj, Grindeanu leagă evoluția investițiilor străine de necesitatea unei politici economice orientate spre creștere, investiții și sprijinirea mediului privat.
Declarațiile sale reprezintă poziția politică a PSD și argumentele prezentate de liderul partidului în contextul actualelor discuții privind guvernarea și direcția economică a României.
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