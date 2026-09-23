Sorin Grindeanu: Investițiile străine în România trebuie să redevină o prioritate. Ce soluții propune PSD

Publicat 23 sept. 2026, 14:15 Actualizat 1 oct. 2026, 11:15

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că investițiile străine în România trebuie să redevină o prioritate pentru orice Guvern, în contextul în care, potrivit liderului social-democrat, acestea au scăzut cu peste 80% în ultimul an. Declarația a fost făcută după o întâlnire cu ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România.

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