Sorin Grindeanu, după discuțiile cu Luca Niculescu: Ne-a dat asigurări că idei esențiale din programul PSD se vor oglindi în programul său de guvernare - VIDEO

Publicat 8 oct. 2026, 12:27 Actualizat 8 oct. 2026, 12:32 Sursă Realitate Plus

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după discuțiile cu premierul desemnat, Luca Niculescu, că social-democrații condiționează orice sprijin politic de schimbarea direcției economice și de includerea unor măsuri esențiale din programul PSD în viitorul program de guvernare. Grindeanu a afirmat că Niculescu a oferit asigurări în acest sens, însă partidul așteaptă forma finală a programului pentru a evalua soluțiile propuse pentru economie și pentru populație. Pe plan politic, liderul PSD a transmis că formațiunea își dorește „o majoritate asumată” și nu este interesată de funcții.

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