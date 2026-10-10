Sorin Grindeanu, critici dure la adresa lui Ilie Bolojan: "Lipsurile nu dispar pentru că le tratați cu ironie"

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 oct. 2026, 08:56

Liderul PSD Sorin Grindeanu a lansat, sâmbătă dimineața, un atac dur la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, într-o postare publicată pe Facebook. Grindeanu acuză Guvernul că politicile economice adoptate afectează populația și mediul de afaceri și cere o schimbare de direcție. "Lipsurile cu care se confruntă românii nu dispar pentru că alegeți să le tratați cu ironie", a transmis social-democratul.

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