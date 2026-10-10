Sorin Grindeanu, critici dure la adresa lui Ilie Bolojan: "Lipsurile nu dispar pentru că le tratați cu ironie"

Liderul PSD Sorin Grindeanu a lansat, sâmbătă dimineața, un atac dur la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, într-o postare publicată pe Facebook. Grindeanu acuză Guvernul că politicile economice adoptate afectează populația și mediul de afaceri și cere o schimbare de direcție. "Lipsurile cu care se confruntă românii nu dispar pentru că alegeți să le tratați cu ironie", a transmis social-democratul.
Sorin Grindeanu susține că nemulțumirea românilor față de situația economică nu poate fi ignorată și respinge ideea că problemele semnalate ar fi doar o temă de discurs a PSD.
„Scumpirile apasă pe bugetele familiilor, salariile nu mai țin pasul cu prețurile, iar firmele resimt tot mai puternic panta descendentă economică în care ne aflăm”, se arată în mesajul postat sâmbătă dimineață pe Facebook.
Sorin Grindeanu îi cere lui Bolojan să corecteze politicile economice
Liderul PSD îi reproșează premierului interimar că tratează cu ironie problemele economice și susține că efectele măsurilor guvernamentale nu pot fi ignorate.
„Nu puteți să vă prefaceți că nu vedeți consecințele politicilor pe care le-ați susținut!”, a transmis Grindeanu.
Acesta afirmă că schimbarea direcției economice nu presupune rezolvarea imediată a tuturor problemelor, ci recunoașterea faptului că măsurile adoptate nu au produs rezultatele așteptate și corectarea lor printr-un program de guvernare realist. Potrivit liderului PSD, un astfel de program ar trebui să țină cont de presiunile financiare asupra populației și să protejeze banii românilor.
Grindeanu: Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD
Sorin Grindeanu a vorbit și despre participarea liberalilor la guvernare, susținând că aceasta nu trebuie privită ca un favor făcut social-democraților, ci ca o decizie în interesul României.
„Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România”, a afirmat liderul social-democrat.
Când va depune Luca Niculescu programul de guvernare și lista miniștrilor?
Premierul desemnat Luca Niculescu intenționează să depună joi, 15 octombrie, în Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor, după o nouă rundă de negocieri cu partidele, programată pentru luni, 12 octombrie. Acesta a declarat că formula viitorului Executiv rămâne deschisă și că reducerea deficitului trebuie continuată, fără ca ajustarea bugetară să se bazeze exclusiv pe tăieri de cheltuieli.
„Luni este o altă sesiune de discuții și, evident, concluziile le voi trage, cel mai probabil, joi, când intenționez să depun programul și lista cu Cabinetul de miniștri”, a declarat premierul desemnat la un post TV.
Discuțiile purtate până în prezent cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR nu au conturat încă o variantă definitivă de Cabinet. Niculescu spune că ia în calcul atât un guvern politic, cât și unul tehnocrat sau o formulă mixtă. Prioritatea sa este obținerea unei majorități parlamentare care să susțină Executivul și după învestire.
„Toate opțiunile sunt pe masă: guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic-tehnocrat, guvern politic”, a precizat Niculescu.