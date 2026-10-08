PSD trasează liniile roșii pentru a susține Guvernul Niculescu. Care e lista de măsuri urgente

Publicat 8 oct. 2026, 12:00 Actualizat 8 oct. 2026, 11:59 Sursă Realitatea PLUS

PSD trasează liniile roșii pentru a susține Guvernul Niculescu și cere măsuri urgente pentru economie și populație. Social-democrații vor pensii indexate, eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități, dar și garanții că taxele nu vor crește în 2027. PSD mai cere bani pentru spitale și servicii critice, plata facturilor restante ale statului în maximum 90 de zile sau rambursarea TVA în 30 de zile pentru firmele cu risc fiscal redus...

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