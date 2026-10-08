PSD trasează liniile roșii pentru a susține Guvernul Niculescu. Care e lista de măsuri urgente

PSD trasează liniile roșii pentru a susține Guvernul Niculescu și cere măsuri urgente pentru economie și populație. Social-democrații vor pensii indexate, eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități, dar și garanții că taxele nu vor crește în 2027. PSD mai cere bani pentru spitale și servicii critice, plata facturilor restante ale statului în maximum 90 de zile sau rambursarea TVA în 30 de zile pentru firmele cu risc fiscal redus...
PSD vine la negocierile pentru susținerea viitorului Guvern cu o listă de măsuri pe care le consideră esențiale. Social-democrații cer clarificarea situației reale a finanțelor publice, bani în plus pentru spitale și servicii critice, indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități. Pe lista de revendicări se află și o garanție că taxele nu vor fi majorate în 2027.
PSD își pune „liniile roșii” pe masa negocierilor
Social-democrații vor ca înainte de construirea bugetului pentru 2027 să fie prezentată situația reală a deficitului și a datoriilor pe care statul le-a amânat.
PSD cere, de asemenea, o rectificare bugetară prin care să fie asigurate fondurile necesare pentru spitale, servicii critice și funcționarea instituțiilor esențiale. Partidul susține că aceste cheltuieli nu pot fi împinse la nesfârșit, în condițiile presiunilor existente asupra bugetului.
Pensii indexate și CASS eliminat pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități
Una dintre cele mai importante solicitări vizează veniturile pensionarilor. PSD cere indexarea pensiilor conform legii, inclusiv a pensiilor militare și a pensiei minime.
O altă cerere cu impact direct asupra populației este eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități. Măsura se află printre condițiile pe care social-democrații le leagă de susținerea viitorului Cabinet.
„Fără taxe mai mari în 2027”. PSD cere o garanție pentru mediul de afaceri
Pe partea economică, PSD vrea un angajament clar că taxele nu vor crește în 2027.
Social-democrații solicită inclusiv un memorandum cu sindicatele și reprezentanții mediului de afaceri prin care această direcție să fie asumată. Pentru companii, partidul cere și măsuri care să îmbunătățească fluxul de numerar și să reducă presiunea administrativă.
TVA rambursat în maximum 30 de zile pentru firmele cu risc fiscal redus
Una dintre propunerile adresate direct companiilor este rambursarea TVA în maximum 30 de zile pentru firmele cu risc fiscal redus și cu obligațiile fiscale la zi.
PSD mai cere reducerea birocrației, inclusiv prin diminuarea cu 25% a numărului de autorizații și avize necesare pentru desfășurarea activității economice.
În același timp, social-democrații cer ca facturile restante ale statului să fie plătite în cel mult 90 de zile, pentru ca întârzierile de plată ale instituțiilor publice să nu pună presiune suplimentară pe companii.
Energia, o altă miză: stocuri suficiente pentru iarnă
Pe lista PSD se află și energia. Partidul cere ca România să aibă stocuri suficiente de gaze și energie pentru sezonul rece, astfel încât populația și economia să nu fie expuse unor noi șocuri în perioada de iarnă.
Solicitarea vine într-un moment în care securitatea energetică și costurile cu energia rămân teme importante pentru populație și companii.
Reforma administrației, pusă din nou pe masă
PSD cere și accelerarea reformei administrative, inclusiv prin măsuri de reducere a birocrației și eficientizare a serviciilor publice.
În viziunea social-democraților, viitorul Guvern ar trebui să combine reducerea cheltuielilor și eficientizarea aparatului de stat cu protejarea serviciilor esențiale și măsuri pentru populație și economie.
Lista de solicitări este, astfel, una amplă: pensii indexate, mai puține poveri fiscale pentru anumite categorii, bani pentru spitale, protejarea mediului de afaceri, plata datoriilor statului și garanții privind taxele în 2027. Acestea sunt condițiile pe care PSD le pune în discuție înainte de a decide sprijinul pentru viitorul Guvern.