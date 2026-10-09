PSD pune presiune pe Dominic Fritz: îi cere să plece de la conducerea USR

PSD intensifică atacurile la adresa lui Dominic Fritz și susține că motivarea Înaltei Curți de Casație și Justiție îl obligă moral și politic pe liderul USR să renunțe la conducerea formațiunii. Într-un comunicat transmis vineri presei, social-democrații lansează acuzații atât la adresa lui Fritz, cât și a prefectului de Timiș, despre care afirmă că ar trebui să facă obiectul unei cercetări penale.
Partidul condus de Sorin Grindeanu susține că motivarea instanței pune sub semnul întrebării poziția publică a liderului USR și capacitatea acestuia de a se prezenta drept un reper de integritate în politică.
PSD cere retragerea lui Dominic Fritz de la conducerea USR
Social-democrații consideră că situația juridică a lui Dominic Fritz ar trebui să aibă consecințe și în plan politic. În comunicatul transmis presei, PSD afirmă că liderul USR și formațiunea pe care o conduce și-ar fi compromis credibilitatea morală în urma hotărârii instanței.
Formațiunea invocă motivarea Înaltei Curți și susține că aceasta ar justifica renunțarea lui Fritz la funcția de președinte al USR. Solicitarea reprezintă poziția politică a PSD, nu o dispoziție a instanței privind conducerea partidului.
Social-democrații critică, de asemenea, apărarea prezentată de Fritz în fața instanței, susținând că acesta ar fi încercat să minimalizeze gravitatea faptelor și consecințele lor.
PSD cere cercetarea prefectului de Timiș
Un alt punct al comunicatului vizează activitatea prefectului de Timiș. PSD solicită deschiderea unei cercetări penale pentru abuz în serviciu, acuzându-l pe acesta că ar fi încercat să îl exonereze pe Dominic Fritz de răspunderea legală.
Potrivit interpretării prezentate de social-democrați, motivarea ÎCCJ ar susține că sancțiunea aplicabilă în acest caz ar fi trebuit să includă interdicția de a ocupa anumite funcții publice timp de trei ani, nu doar o amendă.
Această afirmație este prezentată în comunicatul PSD ca argument în sprijinul solicitării sale. Stabilirea eventualei răspunderi penale a prefectului ar necesita însă o procedură distinctă și o evaluare din partea autorităților judiciare competente.
Ce susține PSD despre motivarea Înaltei Curți
În comunicat, social-democrații fac referire la pasajele motivării privind semnarea unui referat de aprobare pentru un proiect despre care partidul afirmă că ar fi favorizat un sponsor din campania electorală a lui Dominic Fritz.
PSD interpretează documentul instanței ca pe o confirmare a faptului că liderul USR ar fi acționat în cunoștință de cauză într-o situație de conflict de interese. Formațiunea invocă și argumentele referitoare la proporționalitatea interdicției de a ocupa funcții eligibile pentru o perioadă de trei ani.
În același timp, partidul susține că motivarea instanței ar evidenția faptul că eventualele consecințe asupra carierei politice trebuie asumate de persoanele care ocupă funcții publice și încalcă regulile aplicabile.
Pentru a reda cu exactitate efectele juridice ale hotărârii, trebuie făcută distincția între constatările instanței, interpretarea lor de către PSD și eventualele consecințe administrative sau politice.
PSD îl critică pe Fritz pentru planurile sale politice
Social-democrații îl atacă pe liderul USR și în legătură cu aspirațiile sale electorale. În comunicat, PSD afirmă că Fritz ar fi invocat dorința de a candida la alegerile prezidențiale din 2030 și de a participa la alte scrutine pentru a obține clemența instanței.
Partidul susține că ambițiile electorale nu ar trebui să prevaleze în raport cu obligațiile unei persoane care a exercitat o funcție publică. Totodată, PSD invocă argumentul potrivit căruia o interdicție de a ocupa funcții eligibile nu exclude posibilitatea desfășurării unei activități profesionale în mediul privat.
În finalul comunicatului, social-democrații îi cer lui Dominic Fritz să renunțe la funcția de conducere din USR, criticând inclusiv remunerația pe care acesta ar primi-o de la partid din fondurile provenite din subvenția publică.
Mesajul PSD reprezintă un nou atac politic la adresa liderului USR, construit în jurul interpretării pe care formațiunea o dă motivării Înaltei Curți de Casație și Justiție.