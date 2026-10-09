PSD pune presiune pe Dominic Fritz: îi cere să plece de la conducerea USR

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 oct. 2026, 15:15

PSD intensifică atacurile la adresa lui Dominic Fritz și susține că motivarea Înaltei Curți de Casație și Justiție îl obligă moral și politic pe liderul USR să renunțe la conducerea formațiunii. Într-un comunicat transmis vineri presei, social-democrații lansează acuzații atât la adresa lui Fritz, cât și a prefectului de Timiș, despre care afirmă că ar trebui să facă obiectul unei cercetări penale.

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