PSD pune condiții pentru Guvernul Luca Niculescu. Daniel Zamfir: „În niciun caz nu-l votăm dacă menține linia lui Bolojan”

PSD nu va vota Guvernul Luca Niculescu dacă premierul desemnat va continua politicile Cabinetului Ilie Bolojan. Mesajul a fost transmis de liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, care spune că partidul așteaptă o schimbare de direcție și nu este dispus să îi ofere lui Niculescu „un cec în alb”.
Declarațiile vin chiar în ziua în care Luca Niculescu negociază cu PSD, PNL și UDMR pentru formarea viitorului Guvern. Daniel Zamfir spune că social-democrații nu vor susține din Parlament un Executiv din care partidul nu face parte.
Daniel Zamfir: „Nu dăm votul unui Guvern din care nu facem parte”
Liderul senatorilor PSD afirmă că partidul este dispus să intre la guvernare și să își asume deciziile luate, însă exclude varianta în care social-democrații ar oferi doar voturile necesare pentru învestirea unui Cabinet din care nu fac parte.
„Nu dăm votul unui Guvern din care nu facem parte. PSD e un partid serios, dacă intră la guvernare, își și asumă guvernarea, ca să scoată România din această situație dificilă”, a declarat Daniel Zamfir la RFI.
PSD îi cere lui Niculescu să schimbe direcția lui Bolojan
Daniel Zamfir spune că social-democrații vor să vadă mai întâi programul cu care Luca Niculescu vine în fața partidelor. Condiția formulată de liderul senatorilor PSD este ca viitorul Executiv să nu continue politicile fostului premier Ilie Bolojan.
„Așteptăm acum de la Luca Niculescu un lucru foarte clar și anume să vedem o schimbare de direcție în guvernarea României, pentru că noi am inițiat acea moțiune de cenzură tocmai pentru că am spus de atunci că România merge într-o direcție greșită (…). Dacă domnul Luca Niculescu dorește să mențină linia pe care a mers Ilie Bolojan, în nici un caz nu vom vota Luca Niculescu. Noi un cec în alb nu-i dăm lui Luca Niculescu, până nu vedem dacă va schimba direcția României”, a afirmat senatorul PSD.
Zamfir: „N-am vorbit nicăieri de deschiderea robinetului cu bani”
Întrebat despre situația economică și despre posibilitatea ca un nou Guvern să mărească din nou cheltuielile, Daniel Zamfir a respins ideea că PSD ar cere „deschiderea robinetului cu bani”. El susține însă că măsurile luate de Cabinetul Bolojan au avut efecte negative asupra economiei.
„N-am vorbit nicăieri de deschiderea robinetului cu bani, dar e limpede pentru toată lumea și s-a văzut că deciziile lui Ilie Bolojan au fost greșite pentru economie (…). Inflația, puterea de cumpărare, PIB-ul României sunt într-o depreciere profundă. Sigur, e bine să urmărești scăderea deficitului, dar cu ce costuri? Că dacă costurile sunt, iată, dublarea inflației, scăderea puterii de cumpărare, comprimarea economiei…”, a spus Zamfir.
PSD exclude susținerea din Parlament fără participarea la guvernare
Daniel Zamfir a fost întrebat direct dacă PSD ar putea vota învestirea Guvernului Luca Niculescu fără să primească ministere și fără să intre în noua formulă de guvernare. Liderul senatorilor social-democrați a exclus această variantă.
„Nu dăm votul unui Guvern din care nu facem parte. PSD e un partid serios, dacă intră la guvernare, își și asumă guvernarea, ca să scoată România din această situație dificilă”, a reiterat Daniel Zamfir.
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