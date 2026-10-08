PSD pune condiții pentru Guvernul Luca Niculescu. Daniel Zamfir: „În niciun caz nu-l votăm dacă menține linia lui Bolojan”

Publicat 8 oct. 2026, 10:55 Actualizat 8 oct. 2026, 12:01

PSD nu va vota Guvernul Luca Niculescu dacă premierul desemnat va continua politicile Cabinetului Ilie Bolojan. Mesajul a fost transmis de liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, care spune că partidul așteaptă o schimbare de direcție și nu este dispus să îi ofere lui Niculescu „un cec în alb”.

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